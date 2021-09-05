Три знака Зодиака ждет прорыв в карьере и денежный успех: главные счастливчики сентября!

Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет про самые везучие в сфере финансов и карьеры знаки Зодиака. Астролог считает, что они смогут стать успешнее остальных представителей зодиакального круга

Телец

Астролог считает, что Тельцов начальство сможет продвинуть по карьерной лестнице. Вы сможете получить предложение хорошей должности, а также повышение зарплаты. Продуктивными будут командировки. Если Вы безработный - самое время искать вакансию, соответствующую вашим финансовым ожиданиям. У бизнесменов увеличится поток клиентов, также повысятся доходы.

Близнецы

По прогнозу Арины Артуровны, возможны крупные доходы от земли или недвижимости, а также ощутимая материальная помощь от родственников. Середина сентября будет отмечена выгодными предложениями по работе и если вам сделали такое, то смело соглашайтесь на него. Также самое время для смены деятельности или места работы. При этом на такую активную жизнь в начале осени Близнецам хватит энергии и отличного здоровья.

Рак

Для вас вероятны крупные приобретения, в том числе недвижимости, покупка машины, дачи или материальная помощь со стороны родственников. Возможно, кто-то подарит или оставит в наследство квартиру. Кроме того, сентябрь будет очень суматошным в плане деловых поездок, передвижений, различных проверок и инспекций. Следует внимательно отнестись к оформлению бумаг.