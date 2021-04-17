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Три знака Зодиака ждет особенная удача на выходных: проверьте себя в списке!

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 06:00
Три знака Зодиака ждет особенная удача на выходных: проверьте себя в списке! Коллаж РБК-Украина: Гороскоп 2021
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на выходные 17-18 апреля сулит везение и успех трем особенным знакам Зодиака. Эти везунчики будут принимать только правильные решения, а удачное сочетание звезд и планет будет им во всем помогать. Кто эти самые удачливые знаки - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Для Овнов выпадет шанс устроить личную жизнь. Выходные как никогда подойдут для встречи с теми людьми, которых вы когда-то любили. Не исключено, что былая страсть вспыхнет снова. Если у вас есть любимый человек, звезды удачно сложатся, чтобы перевести отношения на новый уровень - сделать предложение или начать новый этап счастливой семейной жизни.

Рак

Тем Ракам, кто подумывает о смене работы, стоит внимательно промониторить предложения и заняться своим резюме. Для этого, говорят астрологи, время подходящее, как никогда. Потенциальные работодатели будут настроены самым доброжелательным образом и не только охотно рассмотрят резюме, но и могут дать положительный ответ.

Стрелец

Стрельцы почувствуют себя баловнями судьбы на выходных. Вам удастся позабыть о рабочих и бытовых хлопотах, надоедливые знакомые не будут заваливать вас просьбами. Астрологи считают, что это время - идеально для того, чтобы заняться собой, посвятив свое время и силы моральному и физическому восстановлению, чтобы настроится на следующую рабочую неделю

Ранее мы писали, что Павел Глоба назвал везунчиков середины весны среди знаков Зодиака.

А вот астролог Арина Артуровна предупредила про особенное событие - Венеру в Тельце, и рассказала, кому в этот период повезет, а кому - не очень.

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