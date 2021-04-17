ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Три знака Зодіаку чекає особлива удача на вихідних: перевірте себе в списку!

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 06:00
Три знака Зодіаку чекає особлива удача на вихідних: перевірте себе в списку! Колаж РБК-Україна: Гороскоп 2021
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вихідні 17-18 квітня обіцяє везіння і успіх трьом особливим знакам Зодіаку. Ці щасливчики будуть приймати лише правильні рішення, а вдале поєднання зірок і планет буде їм у всьому допомагати. Хто ці найудачливіші знаки - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це пише ТСН.

Овен

Для Овнів випаде шанс влаштувати особисте життя. Вихідні як ніколи підійдуть для зустрічі з тими людьми, яких ви колись любили. Не виключено, що колишня пристрасть спалахне знову. Якщо у вас є кохана людина, зірки вдало складуться, щоб перевести стосунки на новий рівень - зробити пропозицію або почати новий етап щасливого сімейного життя.

Рак

Тим Ракам, хто подумує про зміну роботи, варто уважно промоніторити пропозиції і зайнятися своїм резюме. Для цього, кажуть астрологи, час підходящий, як ніколи. Потенційні роботодавці будуть налаштовані самим доброзичливим чином і не тільки охоче розглянуть резюме, але і можуть дати позитивну відповідь.

Стрілець

Стрільці відчують себе пестунами долі на вихідних. Вам вдасться забути про робочі і побутові клопоти, докучливі знайомі не будуть завалювати вас проханнями. Астрологи вважають, що цей час - ідеальний для того, щоб зайнятися собою, присвятивши свій час і сили моральному і фізичному відновленню, щоб налаштуватися на наступний робочий тиждень

Раніше ми писали, що Павло Глоба назвав везунчиків середини весни серед знаків Зодіаку.

А ось астролог Аріна Артуровна попередила про особливу подію - Венеру в Тільці, і розповіла, кому в цей період пощастить, а кому - не дуже.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп астролог
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Кличко розповів, коли в Києві повністю зникнуть маршрутки: "можемо витіснити"
Кличко розповів, коли в Києві повністю зникнуть маршрутки: "можемо витіснити"