Эти три знака Зодиака ждет невероятный июль: кому звезды обещают перемены

Телец

В июле Тельцы имеют все шансы познакомиться с интересной личностью. Этот человек может стать надежным партнером в жизни, отличным другом или же - духовным проводником сквозь трудные времена.

Очень важно не спугнуть человека своей напористостью - развитие этих отношений должно идти постепенно. А чтобы отвлечься, вернитесь к спорту, запишитесь на бассейн или больше времени проводите в движении на свежем воздухе.

Рак

Середина лета станет трамплином для вашего дополнительного заработка. Поток клиентов сначала не будет очень большим, но уже - постоянным. Не старайтесь увеличить количество клиентов побыстрее - вы сейчас зарабатываете репутацию, которая в будущем обеспечит вас работой на долгое время.

Уделяйте больше времени любимому человеку, семье, родным и детям. В последнее время вы стали меньше с ними проводить времени.

Стрелец

Июль станет для вас самым счастливым месяцем. Все задуманное будет получаться как в сказке, и это не столько воздействие звезд, сколько результат ваших усилий. Ваше руководство уже наметило для вас повышение, поэтому темпы не сбавляйте.

Но постарайтесь не сильно болтать о собственных успехах. А чтобы дома царила спокойная атмосфера - будьте ласковее со своими родными, проявите заботу.