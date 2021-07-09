Эти знаки Зодиака внезапно разбогатеют в августе 2021: Глоба назвал троих избранных!

Гороскоп на август 2021 расскажет про три знака Зодиака, которым звезды и планеты подарят невероятный шанс улучшить свое материальное положение. Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, кто эти избранные, и как им усилить свое везение и денежные притоки.

Телец

Тельцов в августе, считает Павел Глоба, ждут серьезные карьерные перемены. Не исключено, что представителям этого знака Зодиака захочется сменить работу на более высокооплачиваемую. Кроме того начальство может заметить ваши старания и перфекционизм и предложить повышение в должности.

Лев

Львам астролог настоятельно рекомендует делать дорогие покупки и смело вкладываться в долгосрочные проекты. Такой дальновидный подход со временем принесет очень приличную прибыль. Павел Глоба подчеркивает, что каждая трата, сделанная в августе, в будущем возместится в двойном размере.

Водолей

Водолеям удастся нарастить свое финансовое состояние за счет поощрения со стороны руководства. Ваши умения, навыки и профессиональные качества будут по достоинству оценены сверху. Так что не удивляйтесь, если вам предложат новую должность с новым "ценником".