Травести-дива Монро решилась на интересный социальный эксперимент: в чем его суть

Полтора года в стране и мире продолжается пандемия COVID-19, и за это время мы привыкли носить маски, но не это стало причиной поступка Монро.

Украинская певица и травести-дива Монро решила провести эксперимент и планирует прожить целую неделю в дизайнерской маске.

Монро все семь дней планирует появляться на публике и в своих социальных сетях исключительно в этой маске, которая призывает окружение увидеть себя настоящими. Детали она рассказала в Instagram.

"Целую неделю я решила не снимать с себя зеркальную маску. Я буду в ней везде от публичных мероприятий до инстасториз. Надеюсь, что за эту неделю все люди, которые будут смотреть мне в лицо, смогут увидеть настоящих себя, а не то, чего от них постоянно ожидает общество, близкие и друзья", - говорит Монро.

Удастся ли Монро своим социальным экспериментом показать людям, какие они на самом деле?

Поддержать певицу можно в инстаграм, - надев такую же маску, как у нее, только виртуальную:

чтобы призвать близких и знакомых быть собой и больше не отвечать запросам общества:

не скрывать свой внутренний стиль и носить то, что делает тебя тобой;

не имитировать здоровый образ жизни просто потому, что это модно;

не выгорать на работе, чтобы купить ненужную вещь, которую так популяризируют блогеры;

не оставаться токсичных отношениях, из-за страха остаться одному;

не винить себя за желание прокрастинировать, пока окружение в сториз добиваются успеха.

Украинская певица и травести-дива Монро решила провести эксперимент