Травесті-дива Монро наважилася на цікавий соціальний експеримент: в чому його суть
Українська співачка і травесті-діва Монро вирішила провести експеримент і планує прожити цілий тиждень в дизайнерській масці.
Півтора року в країні та світі триває пандемія COVID-19, і за цей час ми звикли носити маски, але не це стало причиною вчинку Монро.
Монро усі сім днів планує з'являтися на публіці й у своїх соціальних мережах виключно в цій масці, що закликає оточення побачити себе справжніми. Деталі вона розповіла в Instagram.
"Цілий тиждень я вирішила не знімати з себе дзеркальну маску. Я буду в ній всюди від публічних заходів до інстасторіз. Сподіваюся, що за цей тиждень всі люди, які будуть дивитися мені в обличчя, зможуть побачити справжніх себе, а не те, чого від них постійно очікує суспільство, близькі та друзі", - каже Монро.
Чи вдасться Монро своїм соціальним експериментом показати людям, які вони насправді?
Підтримати співачку можна в інстаграм, - одягнувши таку ж маску, як у неї, тільки віртуальну:
щоб закликати близьких і знайомих бути собою й більше не відповідати запитам суспільства:
не приховувати свій внутрішній стиль і носити те, що робить тебе тобою;
не імітувати здоровий спосіб життя просто тому, що це модно;
не вигорати на роботі, щоб купити непотрібну річ, яку так популяризують блогери;
не залишатися токсичних відносинах, через страх залишитися одному;
не звинувачувати себе за бажання прокрастинувати, поки оточення в сторіз досягають успіху.
Українська співачка і травесті-діва Монро вирішила провести експеримент
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядала травесті-діва Монро до того, як стала знаменитою.