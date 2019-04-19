Топ-7 подарков к рождению малыша, которые уже получили Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Сассекские начинают принимать поздравления

Пока весь мир ожидает появления на свет ребенка Меган Маркл и принца Гарри (по последним данным, он родится в конце апреля – начале мая), некоторые уже активно поздравляют молодых родителей. Одни подарки носят чисто символический характер, вторые стоят немалых денег, но все их без исключения Меган и принц Гарри оценили высоко.

№1 Бейби шауэр

Праздник, организованный в Нью-Йорке по случаю рождения первенца Меган Маркл, был устроен ее друзьями. Они знали, что в британских традициях такого нет, но хотели, чтобы Меган, которая всю жизнь прожила в Америке, ощутила радость от него полной мерой. Сама по себе вечеринка стала незабываемым презентом. Но плюс к тому Меган увезла с собой множество коробок, которые, впрочем, не стала открывать.

№2 Чокер

Чокер - подарок Меган Маркл ко дню рождения первенца (фото: people.com)

Собираясь обратно в Англию с бейби шауэр, Меган надела заранее подобранный дорожный образ: черный костюм, бежевое пальто, черная бейсболка и объемная сумка. Но появилась и еще одна незапланированная деталь – небольшой чокер со словом "мама". С тех пор она появилась в этом украшении еще несколько раз.

№3 Пожертвования

Когда всему миру стало известно, что бейби шауэр все-таки состоялся, свои подарки решили преподнести и далекие от королевской семьи люди. Но красиво упакованные молочные смеси, одежда и бутылочки из Флориды отправились не во дворец, а в центры Healthy Mothers и Healthy Babies. Объясняется это просто: всем известно, что Меган и принц Гарри предпочитают личным подаркам благотворительность. А после поднялась еще одна волна пожертвований от фанатов пары. Они перечисляли средства на благотворительные организации, указанные знаменитой парой, и сообщали об этом, используя хэштег #GlobalSussexBabyShower.

№4 Татуировка

A Henna ceremony is performed on The Duchess of Sussex in Asni today, which is a Moroccan tradition for pregnant women. #RoyalVisitMorocco. pic.twitter.com/bmDbiJaDm3 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 24, 2019

Еще один необычный презент, который стал настоящим оберегом – цветочный орнамент, нарисованный на руке герцогини хной. Татуировку Меган сделали во время ее поездки по Марокко. Рисунок на теле, как объяснили молодоженам, символизирует защиту Меган на период беременности и родов, "чтобы она была довольная ребенком и просто на удачу".

№5 Памперсы

Близкая подруга Меган – Серена Уильямс – вместе со своей 19-месячной дочерью снялась в рекламе Pampers. Как-то она промолвилась в прессе, что, возможно, уже послала эти необходимые каждой маме вещи через океан. Шутки шутками, но такая идея подарка вовсе не так уж плоха.

№6 Игрушечный кенгуру

Harry and Meghan have been give a kangaroo and its Joey. Our first baby gift! Exclaims Meghan. pic.twitter.com/Lxvc3QQYCh — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 15, 2018

Во время официального визита в Австралию Меган Маркл и принц Гарри получили и первую игрушку – плюшевого кенгуру с маленьким кенгуренком внутри, а также крошечные детские угги. Подарок вручили паре генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув и его жена. Герцоги Сассекские были в восторге.

№7 Книга

Книга "Спасите наш сон" автора Тизи Холл – еще один полезный подарок каждой маме. Ее Меган получила от доброжелательного поклонника.

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