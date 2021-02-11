Топ-5 крутых мест для прогулок семьей по Киеву от известного ведущего

Александр Педан не только юморной и веселый ведущий, он еще и любящий муж и хороший отец. Свободное от работы время он с удовольствием проводит с женой Инной, дочкой Лерой и сыном Мариком.

И сегодня ведущий Improv Live Show на сайте Нового канала рассказал про 5 крутых мест в столице Украины, где можно хорошо погулять с самыми дорогими.

"Я очень стремился переехать в центр Киева и получить все преимущества, но теперь замечаю и недостатки. Один из них - отсутствие места, где можно погулять с малышами. Живу на Лукьяновке, и единственное, куда можно пойти возле дома, - это стадион "Старт", который старше меня. Последние пять лет обещают его реконструировать. Но пока никак. Приходится искать другие места для прогулок, ведь мы любим гулять на природе, чтобы дети дышали свежим воздухом. С годами нашли свой топ", - говорит Педан.

И вот этот самый топ.

Зоопарк

Марик там знает каждый уголок. Сейчас, по карантинным нормам, не пускают в павильон с крокодилами, рептилиями, змеями и рыбками, которых сын очень любит. Но, в целом, животные есть, они живут в достойных условиях. И парк постоянно обновляют. Есть паркинг, очень удобно приехать и оставить машину.

Сырецкий парк

Его недавно привели в порядок. В отличие от многих других парков, там есть освещение, что очень важно! Вечером гулять комфортно, не стремно. Также там есть легендарная детская железная дорога. Можно покататься с детьми.

Парк Победы

Считаю, что это один из самых красивых парков Киева. Территориально расположен возле метро Дарница. Там есть и детские аттракционы, и красивый ландшафт, и горки, и даже небольшая речка с утками.

ВДНГ

Крутейшее место. Нам немного далеко добираться, но в выходные классно прокатиться. Там постоянно какие-то экспозиции для детей: выставки динозавров, частей тела. Плюс, очень много развлечений: каток, горки для детей. Можно еще просто прогуляться и перекусить на фудкорте.

Парк Муромца

Расположен возле Северного моста. Там очень красивая природа. Люблю в нем и побегать с друзьями, и прогуляться с детьми. Классная аллея для тех, кто катается на роликах, велосипедах. Также есть выход к воде и разработаны маршруты для пешеходов, велосипедистов.