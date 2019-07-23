Топ-10 идей, как провести день в одиночестве с пользой

Певица Анна Седокова призналась на своей странице в Instagram, что открыла в себе страсть составлять списки дел, разнообразные чек-листы, которыми хочет делиться с подписчиками.

"И когда рядом друзья или твой мужчина, то придумать занятие гораздо проще, а что, если все уехали в отпуск, а второй половинки нет? Без паники. Это не страшно. Тем более, что я придумала целых десять занятий, как провести день в одиночестве с пользой", - отметила артистка.

Итак, топ-10 идей интересных дел в одиночку от Седоковой:



1. Разберите шкаф, отнесите в ремонт обувь или одежду. Организуйте свой гардероб. В интернете есть много полезных статей по теме.



2. Сходите в баню или сауну. Не обязательно делать это с компанией. Наедине с собой вы сможете больше расслабиться.



Иллюстративное фото: (pexels.com)

3. Отправьтесь в путешествие в ближайший город . Представьте себя туристом, посмотрите главные достопримечательности, да и просто смените привычную обстановку.



Иллюстративное фото: (pexels.com)

4. Посмотрите старые фильмы. Есть режиссеры, фильмы которых стали культовыми. Обратите внимание на Дэвида Линча или Стенли Кубрика.



Иллюстративное фото: (pexels.com)

5. Составьте свои списки. Уверена, в телефоне есть куча скринов песен, книг и фильмов, которые мы часто делаем. Пора организовать их в отдельные списки и заодно расчистить место в телефоне.



6. Сделайте перестановку в комнате по фэншуй.



7. Составьте доску своих желаний из вырезок журнала, в Pinterest или на сайте (например MyWishBoard).



8. Начните вести свой блог. Между прочим, многие книги родились из простых блогов, например "30 шикарных дней" Фионы Феррис.



Иллюстративное фото: (pexels.com)

9. Распечатайте фотографии и создайте свой альбом лучших воспоминаний с подписями и вклейками для билетов на фильмы, концерты, самолеты, валентинок. Скрапбукинг - это здорово. А если у вас талант, то это еще и идея для стартапа!



Иллюстративное фото: (pexels.com)

10. Устройте концерт перед зеркалом . Включи любимую музыку погромче и танцуй, ведь никто не видит. Наслаждайся этой жизнью, ведь она прекрасна. И ты прекрасна!

Иллюстративное фото: (pexels.com)

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