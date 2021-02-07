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Тина Кароль купила 4 гектара в Карпатах и собирается строить дом (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Тина Кароль стала владелицей большого участка в Карпатах, и в ближайших планах - построить там дом. Звезда этого не стесняется, и не собирает прятаться от соседей. Певица признается - она заработала эти средства и исправно платит налоги.

Об этом Тина Кароль рассказала в программе "Світське життя"

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Певица признается, что давно мечтала о доме в Карпатах. И когда предоставился шанс и материальная возможность, приобрела четыре гектара земли в красивейшей местности.

Пока еще к строительству дома звезда не приступила, но уже занялась расширением территории.

"У меня еще ничего не построено, но увеличилась территория. Сейчас имею 4 гектара, но мы боремся, чтобы было немного иначе. Там полонина, там живут мои друзья", - делится Кароль.

Звезда говорит, что совершенно не стесняется этого, не прячет покупку и не собирается скрывать это. Хотя ей предлагали сделать это в тайне от общественности.

"Пусть все знают, где мы находимся. У нас будет красиво, чисто, убрано, будет аккуратно. Мне говорят: "Надо купить землю, чтобы ваше имя не было видно". Я говорю: "Нет-нет, мы так делать не будем. Я не прячусь ни от кого. Я плачу налоги. Тут живу я, пусть все знают", - добавила певица.

Также артистка признается, что когда работники соответствующих госслужб узнали о том, где участок Тины, рядом земля стремительно стала дорожать.

Ранее мы писали, что Тина Кароль несмотря на пандемию коронавируса неплохо зарабатывает, не страдая от отсутствия концертов. Звезда переквалифицировалась в бизнес-вумен, что позволяет ей процветать в непростое для шоу-бизнеса время.

К слову, недавно Тина Кароль оскандалилась, призвав поклонников присоединяться к своей странице в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

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Новости Украины Тина Кароль
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