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Тина Кароль купила для 12-летнего сына землю под Киевом: как выглядит участок

Автор: Владимир Костырин

Тина Кароль, чей особняк под Киевом недавно показали на видео, купила для своего сына-школьника Вениамина земельный участок в селе Рожны недалеко от столицы.

Об этом говорится в программе "Викриття" на канале Кyiv Live.

Журналисты выяснили, что недавно народная артистка Украины подарила своему 12-летнему сыну почти 14 соток в Рожнах - Кароль переписала земельный участок на мальчика.

Тина Кароль купила 12-летнему сыну Вениамину земельный участок под Киевом (фото: скрин с видео)

Сейчас Вениамин продолжает свою учебу в британской начальной школе Repton Preparatory School, а в Англию он уехал еще в 8-летнем возрасте. Стоимость обучения в престижном учебном заведении - миллион гривен в год.

Но Тина решила, что мальчик будет жить не в общежитии, а в украинской семье в Британии, чтобы он не забывал родной язык.

Вениамин во время учебы полюбил уроки музыки - освоил фортепиано и ударную установку, а также делает успехи в фехтовании и отлично играет в регби. Кроме того, мальчик посещает церковь, поет украинские народные песни, занимается танцами - освоил украинский гопак с саблей.

Тина Кароль ежедневно общается с сыном по интернету, а на каникулах путешествует с ним по миру. Так, этой зимой они отправились в Африку в экзотическую Намибию, где познакомились с местными жителями и гуляли рядом с дикими животными.

Видео: Тина Кароль купила своему сыну Вениамину землю под Киевом

Ранее сообщалось, что недавно знакомая Кароль рассказала, какая она соседка - хореограф Яна Заец, которая снимала вместе со звездой квартиру, также поделилась неожиданными воспоминаниями о певице.

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Новости Украины Тина КарольземляЗемельные участки
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