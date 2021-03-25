TAYANNA ошеломила признанием: "я беременна и у меня будет дочь Николь"
TAYANNA сделала откровенное признание: она наконец готова к собственной свадьбе. И так, чтобы все было в лучших традициях: белое платье, много гостей и все такое. А еще Татьяна Решетняк мечтает о втором ребенке - девочке.
Своими планами популярная певица поделилась в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".
TAYANNA так хочет замуж, что "аж не может"
Украинская поп-звезда, у которой ни разу не было свадьбы, хотя она и имела серьезные отношения с тремя мужчинами, признается: только сейчас впервые видит себя в белом платье, с кольцом на пальце.
TAYANNA хочет замуж (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Так, 36-летняя артистка, которая в одиночку воспитывает сына Даниэля от первого мужа, мечтает о настоящем празднике заключения брака.
"Мне постоянно приходят картинки меня в белом платье с животиком, что я беременна и у меня будет дочь Николь. Сейчас, наверное пришло время моей женственности и мне так хочется замуж, я прям не могу, это уже какой-то теперь пунктик", - говорит певица.
Причем ей хочется "в каждой стране по тем традициям, которые есть именно в ней, сыграть свадьбу".
"Такое очень интересное ощущение, и мне оно нравится", - добавила она.
TAYANNA хочет выйти замуж и уже придумала имя дочке
Напомним, что не так давно TAYANNA откровенно рассказала о романе ее бывшего мужа с Ани Лорак.
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