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TAYANNA ошеломила признанием: "я беременна и у меня будет дочь Николь"

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 16:34
TAYANNA ошеломила признанием: "я беременна и у меня будет дочь Николь" TAYANNA хочет замуж (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Автор: Lite

TAYANNA сделала откровенное признание: она наконец готова к собственной свадьбе. И так, чтобы все было в лучших традициях: белое платье, много гостей и все такое. А еще Татьяна Решетняк мечтает о втором ребенке - девочке.

Своими планами популярная певица поделилась в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

TAYANNA так хочет замуж, что "аж не может"

Украинская поп-звезда, у которой ни разу не было свадьбы, хотя она и имела серьезные отношения с тремя мужчинами, признается: только сейчас впервые видит себя в белом платье, с кольцом на пальце.

TAYANNA ошеломила признанием: &quot;я беременна и у меня будет дочь Николь&quot;

TAYANNA хочет замуж (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Так, 36-летняя артистка, которая в одиночку воспитывает сына Даниэля от первого мужа, мечтает о настоящем празднике заключения брака.

"Мне постоянно приходят картинки меня в белом платье с животиком, что я беременна и у меня будет дочь Николь. Сейчас, наверное пришло время моей женственности и мне так хочется замуж, я прям не могу, это уже какой-то теперь пунктик", - говорит певица.

Причем ей хочется "в каждой стране по тем традициям, которые есть именно в ней, сыграть свадьбу".

"Такое очень интересное ощущение, и мне оно нравится", - добавила она.

TAYANNA хочет выйти замуж и уже придумала имя дочке

Напомним, что не так давно TAYANNA откровенно рассказала о романе ее бывшего мужа с Ани Лорак.

Ранее Решетняк назвала главный секрет крепкого здоровья и рассекретила метод, который помогает ей на долгое время забыть о болезни.

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