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TAYANNA приголомшила зізнанням: "я вагітна і в мене буде донька Ніколь"

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 16:34
TAYANNA приголомшила зізнанням: "я вагітна і в мене буде донька Ніколь" TAYANNA хоче заміж (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Автор: Lite

TAYANNA зробила відверте зізнання: вона нарешті готова до власного весілля. І так, щоб усе було у кращих традиціях: біла сукня, багато гостей і все таке інше. А ще Тетяна Решетняк мріє про другу дитину - дівчинку.

Своїми планами популярна співачка поділилася у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

TAYANNA так хоче заміж, що "аж не може"

Українська поп-зірка, у якої жодного разу не було весілля, хоча вона й мала серйозні стосунки з трьома чоловіками, зізнається: тільки зараз вперше бачить себе у білій сукні з каблучкою на пальці.

TAYANNA приголомшила зізнанням: &quot;я вагітна і в мене буде донька Ніколь&quot;

TAYANNA хоче заміж (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Так, 36-річна артистка, яка самотужки виховує сина Даніеля від першого чоловіка, мріє про справжнє свято укладення шлюбу.

"Мені постійно приходять картинки мене в білій сукні з животиком, що я вагітна і в мене буде донька Ніколь. Зараз, напевно прийшов час жіночності моєї і мені так хочеться заміж, прям я не можу, це уже якийсь тепер пунктик", - каже співачка.

Причому їй хочеться "у кожній країні за тими традиціями, які є саме в ній, зіграти весілля".

"Таке дуже цікаве відчуття, і мені воно подобається", - додала вона.

TAYANNA хоче вийти заміж і вже придумала ім'я доньці

Нагадаємо, що не так давно TAYANNA відверто розповіла про роман її колишнього чоловіка з Ані Лорак.

Раніше Решетняк назвала головний секрет міцного здоров'я й розсекретила метод, що допомагає їй на довгий час забути про хвороби.

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