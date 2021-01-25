Татьянин день 2021: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Поздравления с днем Татьяны (фото: pixabay.com)

Начало последней недели января совпало с Татьяниным днем, который ежегодно отмечается 25 января. Татьяна также считается покровительницей студентов. В переводе с греческого языка "татто" означает "учредительница", "устроительница".

Если у вас есть родные, друзья или знакомые с прекрасным именем Татьяна, то не забудьте их поздравить с этим замечательным праздником. Редакция Lite собрала для вас самые красивые поздравления в стихах, прозе и открытках.

Поздравления в стихах

***

Танечка, милая, прими поздравления:

Счастья, родная, большого везения,

Море цветов, понимания, удачи,

Лет тебе долгих-предолгих в придачу!

Исполни, родная, свои все желания,

Были чтоб в пользу твои все старания,

Глаза чтоб искрились, душа чтоб порхала,

И бед чтоб, Танюша, ты в жизни не знала!

Веселою будь, энергичной и славной,

Нежной, любимой, с походкою плавной,

Ласковой, доброй, с открытой душой,

Всеми любимой и очень простой!

***

Татьянин день пришел,

Вас с этим поздравляем!

И день отметить хорошо

Сердечно вам желаем!

***

Что пожелать тебе, Татьяна?

Любви, добра два океана,

Лилось чтоб счастье через край.

Подарки чаще получай.

Здоровье чтоб не подводило,

От жизни всё чтоб получила.

Чтоб слезы были лишь от счастья,

Чтоб никогда не знать ненастья.

Будь искренней, всегда любимой,

Для близких всех - неповторимой.

Не огорчайся никогда,

В душе же пусть живет весна.

***

Пусть эти строки греют твою душу,

И сбудется желаемое в них,

Будь счастлива, как никогда, Танюша,

И этим счастьем одари других!

Пусть все, что даришь безвозмездно людям,

Вернется, приумножившись вдвойне,

Пусть все, чего желаешь, рядом будет,

Как в сказочном, волшебном, добром сне!

***

Солнце утром рано-рано

Над землей взлетело.

Поздравлять оно Татьяну

Первым захотело.

Вслед за солнцем принимай

Мои поздравления,

Пусть умножит тебе жизнь

Радости мгновения.

Я желаю быть веселой,

Чаще улыбаться,

Чтоб с любовью и удачей

В жизни не расстаться.

***

Шлю сегодня утром рано

Поздравок тебе, Татьяна,

Чтоб тебя он разбудил,

День твой в праздник превратил.

Чтоб в ответ ты улыбнулась,

Радость в сердце чтоб проснулась.

Я хочу, чтоб ты смеялась,

Чтоб мечта всегда сбывалась,

Чтоб исполнились желанья

У моей любимой Тани.

***

Татьяна, милая моя,

Тебя хочу поздравить я

И пожелать, чтобы мечты

Все вдруг исполнились, а ты

Чтоб все мечтала и мечтала...

И чтобы вмиг богачкой стала:

Свой бизнес, яхта, самолет,

На море дача, в евро счет.

Здоровья, счастья на года!

И чтоб нам рядом быть всегда.

***

Поздравления в прозе

***

Танюша, поздравляю тебя. Желаю тебе, дорогая, вечного счастья и красоты, светлых идей и потрясающих успехов, невероятных приключений и высоких достижений, хорошего здоровья и отличного настроения.

***

Танюша, пусть твое счастье никогда не кончается, а все, что ты для себя решила - осуществляется. Здоровье и душевный покой остаются главными спутниками твоего хорошего настроения. Улыбайся чаще, моя дорогая, ведь улыбка способна творить чудеса.

***

Таня, Танечка, Танюшка, искренне поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемую радость и море впечатлений. Желаю большой удачи и искренней любви, хорошего здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, к желаниям стремленья, высоких успехов и большого везенья.

***

Солнечная наша Танюша! твой свет и забота освещает все вокруг, делая мир теплее и ярче! Хочу пожелать тебе искреннего счастья, беспрепятственного исполнения всех твоих желаний, взаимной любви и неземного счастья!

***

Поздравления в открытках

Поздравления с днем Татьяны в открытках (фото из соцсетей)

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