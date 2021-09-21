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Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)

Новина українською →
Ивано-Франковск, Вторник 21 сентября 2021 18:00
Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото) Саша Бо и Игорь Пустовит (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Блогер-миллионник Саша Бо и ее муж Игорь Пустовит долго казались идеальной парой. В Instagram они транслировали идеальную жизнь, где царила любовь и понимание.

Но оказалось, за красивыми картинками скрывались скандалы, манипуляции и шантаж. Сегодня пара оказалась в центре скандала - каждый из супругов дал интервью, высказав личные претензии и обиды публично.

Так, девушка в интервью Маше Ефросининой обвинила мужа в шантаже булимией и туберкулезом, а тот в свою очередь упрекнул экс-возлюбленную за издевательства.

После этого, правда, Александра заявила, что данная тема для нее закрыта и она больше не намерена это комментировать...

Однако сейчас не о скандалах. Сегодня мы предлагаем вспомнить, какими были блоггеры в начале своей карьеры (чтобы посмотреть фото, листайте страницу вниз).

Саша Пустовит - первый украиноязычный блогер родом из Ивано-Франковска, которой удалось стать "миллионником" в Instagram. Изначально девушка специализировалась на темах красоты и велнеса - зарабатывать она начала именно от коллабораций с косметическими брендами, рекламируя их на своей странице.

Вскоре к бьюти добавились такие популярные темы, как семья и воспитание детей. И тут Саша и Игорь нашли свою нишу. Они рассказывали во всех подробностях о том, как познакомились, о том, как строят отношения и как появились на свет их дети - Данил и Женя.

Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)

Саша Бо и Игорь Пустовит с детьми (фото: instagram.com/sashaabo)

Вместе с мужем Саша уже давно завела телеграм-канал о музыке, который также стал очень популярным. Со временем пара стала развивать собственный бизнес, открыв салон красоты "Stories by Sashaabo".

Александра - обладательница многих титулов, включая звания "Лучший блогер года" и "Influencer #1 in Ukraine" по версии Cosmopolitan. Игорь также стал достаточно популярным блогером.

Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)

Саша Бо и Игорь Пустовит (фото: vk.com/sashabo_official)

Интересно, что Саша, будучи откровенной со своими подписчиками, также не раз рассказывала о кризисах. А точнее - как умело преодолевают они их с Игорем. В одном из постов за 2020 год она призналась, что они чуть не развелись. А ранее, в 2019-м, можно почитать, что "только отпуск спас их семейную лодку, которая напоролась на быт"...

Тем не менее, все сводилось к тому, что под одной крышей уживаются два лидера, которым хоть и нелегко вместе, зато интересно и "по любви". Так что, возможно, нынешний скандал в паре - еще не финал?..

Саша Бо и Игорь Пустовит несколько лет назад:

Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)

Саша Бо в юности (фото: vk.com/o__o__o__o)

Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)Такими вы их не видели: как выглядели Саша Бо и Игорь Пустовит до того, как стали мегапопулярными (фото)

Игорь Пустовит в молодости (фото: vk.com/ipoustovit)

Ранее мы собрали самые горячие фото знаменитой блогерши Саши Бо.

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