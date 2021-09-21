Такими ви їх не бачили: як виглядали Саша Бо та Ігор Пустовіт до того, як стали мегапопулярними (фото)

Блогер-мільйонник Саша Бо і її чоловік Ігор Пустовіт довго здавалися ідеальною парою. В Instagram вони транслювали ідеальне життя, де панувала любов і розуміння. Але виявилося, за красивими картинками ховалися скандали, маніпуляції і шантаж. Сьогодні пара опинилася в центрі скандалу - кожен з подружжя дав інтерв'ю, висловивши особисті претензії і образи публічно.

Так, дівчина в інтерв'ю Маші Єфросиніній звинуватила чоловіка у шантажі булімією і туберкульозом, а той у свою чергу дорікнув екс-кохану за знущання. Після цього, правда, Олександра заявила, що дана тема для неї закрита і вона більше не має наміру це коментувати... Однак зараз не про скандали. Сьогодні ми пропонуємо згадати, якими були блогери на початку своєї кар'єри (щоб подивитися фото, скрольте сторінку вниз).

Саша Пустовіт - перший україномовний блогер родом з Івано-Франківська, якій вдалося стати "мільйонником" в Instagram. Спочатку дівчина спеціалізувалася на темах краси і велнесу - заробляти вона почала саме від колаборацій з косметичними брендами, рекламуючи їх на своїй сторінці. Пізніше до б'юті додалися такі популярні теми, як сім'я і виховання дітей. І тут Саша та Ігор знайшли свою нішу. Вони розповідали у всіх подробицях про те, як познайомилися, про те, як будують відносини і як з'явилися на світ їхні діти - Данило і Женя. Саша Бо та Ігор Пустовіт з дітьми (фото: instagram.com/sashaabo) Разом з чоловіком Саша вже давно завела телеграм-канал про музику, який також став дуже популярним. Згодом пара стала розвивати власний бізнес, відкривши салон краси "Stories by Sashaabo". Олександра - володарка багатьох титулів, включаючи звання "Кращий блогер року" і "Influencer #1 in Ukraine" за версією Cosmopolitan. Ігор також став досить популярним блогером. Саша Бо та Ігор Пустовіт (фото: vk.com/sashabo_official) Цікаво, що Саша, будучи відвертою зі своїми підписниками, також не раз розповідала про кризи. А точніше - як вміло долають вони їх з Ігорем. В одному з постів за 2020 рік вона зізналася, що вони мало не розлучилися. А раніше, в 2019-му, можна почитати, що "тільки відпустка врятувала їх сімейний човен, який напоровся на побут"... Проте, все зводилося до того, що під одним дахом уживаються два лідери, яким хоч і нелегко разом, зате цікаво і "по любові". Так що, можливо, нинішній скандал в парі - ще не фінал?.. Саша Бо і Ігор Пустовіт кілька років тому: Саша Бо в юності (фото: vk.com/o__o__o__o) Ігор Пустовіт в молодості (фото: vk.com/ipoustovit)