Сын Виктора Павлика изменил жене с известной танцовщицей: подробности скандала

Сын Виктора Павлика Александр, который пошел по стопам отца и стал музыкантом, признался в измене жене Олесе. В 2011 артист прославился благодаря "Х-Фактору" и закрутил роман с танцовщицей Анной Олефиренко, которая работала на шоу.

В программе "Зірковий шлях", что на телеканале "Украина", Павлик-младший рассказал, как жена узнала об измене, и чего ему стоило вымолить у нее прощение.

36-летний музыкант говорит, что познакомился с Олесей много лет назад. Он увидел девушку на СТО в Комсомольске и не мог оторвать от нее глаз. Даже десятилетняя разница в возрасте - парню тогда было 19, а девушке - 29 - его не смутила.

"Я смотрел на нее, а она дерзко сказала мне: "Мальчик, спокойно", - вспомнил момент встречи певец.

К тому же у Олеси был сын от предыдущих отношений. Александр добивался благосклонности целый год и она не устояла. Однажды он получил сообщение...

"Меня что-то уже месяц тревожит, и я поняла, что мне тебя не хватает, - рассказывает Александр. - Через 4 часа я уже был у нее".

Александр Павлик с детьми (фото из соцсетей)

Они стали жить вместе и вскоре узнали, что у них будет еще ребенок. Все было хорошо, но в семью вмешалась измена.

По словам певца, отношения на стороне длились полгода и не остались незамеченными. Причем Олеся совершенно об этом не подозревала, пока информация не просочилась в СМИ.

"Вышла газета, которая раздавалась бесплатно на перекрестках и в метро. На всю газету мой фейс и рядом эта девушка. И заголовок "Павлик младший променял свою жену на танцовщицу".

После этого Олеся выбросила из дома вещи Александра. Но он приезжал ночью, ложился возле дома и спал там.

Певец не может объяснить измену, почему он так поступил и обманул супругу, но благодарен Олесе, что она смогла его простить.

"Я, наверно, единственный Павлик, который больше всего прожил со своей женой. Уже 15 лет", - добавил он.

Сейчас в семье у Александра все хорошо. Музыкант уже три года руководит музыкальной студией для детей, где у младшего поколения развивают таланты - учат играть на инструментах.

Ранее Алекснадр признался, что отец бросил его маму, когда он только родился.

Напомним, что у 36-летнего Александра Павлика скоро родится брат или сестра. 26-летняя жена его отца Виктора Павлика недавно объявила о беременности.