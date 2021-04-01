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Светлана Лобода подхватила COVID-19: вирус не щадит никого

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 23:15
Светлана Лобода подхватила COVID-19: вирус не щадит никого Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Владимир Костырин

Светлана Лобода призналась, что заразилась коронавирусом, а самочувствие певицы ухудшилось несколько дней назад, стали проявляться простудные симптомы.

Об этом певица 1 апреля рассказала в своем Instagram.

По словам Светланы, она решила сдать тест на COVID-19, и результат оказался положительным.

Теперь артистка вынуждена перенести запланированные выступления на пару недель минимум.

Также Лобода призвала всех поклонников беречь себя и своих близких, и отметила, что болезнь не щадит никого.

"Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID 19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших", - написала Светлана.

Поэтому артистка приняла "единственно возможное решение" в данной ситуации, и перенесла концерт на 16 апреля. Она добавила, что билеты останутся действительными.

"Мы обязательно увидимся! Берегите себя и своих близких и до скорой встречи!" - отметила Лобода.

Пост о заражении певица сопроводила фотографией, на которой изображена, лежа в постели - на снимке она показала только свои ноги.

Светлана Лобода подхватила COVID-19: вирус не щадит никого

Светлана Лобода рассказала, что заразилась COVID-19 (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях к публикации подписчики Светланы желают ей скорейшего выздоровления, и высказывают слова поддержки.

Ранее сообщалось, что около месяца назад Светлана Лобода тайно выступила в Киеве на закрытой вечеринке.

Также мы писали о том, что недавно Лобода подала в суд на пластического хирурга за распространение фейков.

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