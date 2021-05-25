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Суперлуние совпадет с затмением 26 мая: кого ждут опасности, а кому - сильно повезет

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Вторник 25 мая 2021 21:00
Суперлуние совпадет с затмением 26 мая: кого ждут опасности, а кому - сильно повезет Фото: 26 мая произойдет Суперлуние и полнолуние
Автор: Светлана Мащенко

26 мая произойдет уникальное событие - Суперлуние в сочетании с лунным затмением. Также с этого дня открывается коридор затмений, который будет длиться до 10 июня - дня солнечного затмения. Почему это время особенное, кому следует поберечься и в чем, а кого ждет везение - читайте ниже в нашем материале.

Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.

"Коридор затмений будет характеризоваться повышенной вспыльчивостью, артериальным давлением, эмоциональностью, разноплановыми сбоями, импульсивностью решений, изменением курса в отношениях, личных мотивациях и профессиональной деятельности. Обычно этому предшествуют вскрывшиеся нюансы и новые детали", - добавила астролог.

Рекомендуется в это время:

  • ориентируйтесь на перспективу, решайте юридические и правовые вопросы
  • меняйте мышление, догмы, паттерны
  • делайте прогнозы (ставки, ситуации, финансы), инвестиции, совершайте деловые поездки
  • занимайтесь пиаром, работой над личным брендом
  • стоит обратиться к ментору, влиятельной личности
  • занимайтесь научной и творческой работой
  • отправляйтесь в длительные или заграничные поездки, но там, где вы уже были или хорошо знакомые места
  • планируйте будущее
  • философский подход к ситуации, возможен возврат к прежним принципам, умозаключениям, выводам
  • придерживайтесь принципа "подумал - сделал, сказал - реализовал", иначе уйдете в состояние "жду", "мечтаю", что спалит весь ваш потенциал и энергию для реализации
  • будьте честным с собой, окружающими, "правда в лоб"
  • "горите" своей целью

Не рекомендуется во время суперлуния:

  • верить обертке, понтам и словам, спешить, хвастаться
  • раздутое самомнение уничтожит ваши перспективы
  • тянуть за собой слабых, задирать нос и повышать свою значимость - падать будет больно
  • лечить и оперировать область таза и бедер, желчный пузырь, тазобедренные суставы, растяжение связок и вывихи (за исключением скорой помощи), венозную систему и все, что связано с болезнями крови, печенью, щеками; нежелательны липосакции
  • делать поспешные выводы, принимать решения на эмоциях, бросать цель на полпути, предавать себя, свои принципы

Что такое Суперлуние

Полное лунное затмение состоится 26 мая в 14:18 по Киеву. Хотя на территории Украины это событие увидеть не получится, но влиять оно на нас конечно же будет.

А вот Суперлуние, когда Луна будет казаться на 14% больше, на 30% ярче, при ясной погоде мы сможем наблюдать. Майское полнолуние еще называют "Цветочной Луной".

Ранее астрологи рассказали про знаки Зодиака, которым майское лунное затмение принесет много удачи и везения.

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