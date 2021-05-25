Супермісяць співпаде з затемненням 26 травня: кого чекають небезпеки, а кому - сильно пощастить

26 травня відбудеться унікальна подія - Супермісяць в поєднанні з місячним затемненням. Також з цього дня відкривається коридор затемнень, який триватиме до 10 червня - дня сонячного затемнення. Чому цей час особливий, кому слід поберегтися і в чому, а кого чекає везіння - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

"Коридор затемнень буде характеризуватися підвищеною запальністю, артеріальним тиском, емоційністю, різноплановими збоями, імпульсивністю рішень, зміною курсу у відносинах, особистих мотиваціях і професійній діяльності. Зазвичай цьому передують нові нюанси і деталі", - додала астролог.

Рекомендується в цей час:

орієнтуйтеся на перспективу, вирішуйте юридичні та правові питання

міняйте мислення, догми, патерни

робіть прогнози (ставки, ситуації, фінанси), інвестиції, здійснюйте ділові поїздки

займайтеся піаром, роботою над особистим брендом

варто звернутися до ментора, впливової особистості

займайтеся науковою і творчою роботою

відправляйтеся в тривалі або закордонні поїздки, але там, де ви вже були або добре знайомі місця

плануйте майбутнє

філософський підхід до ситуації, можливе повернення до колишніх принципів, умовиводів, висновків

дотримуйтеся принципу "подумав - зробив, сказав - реалізував", інакше підете в стан "чекаю", "мрію", що спалить весь ваш потенціал і енергію для реалізації

будьте чесним з собою, оточуючими, "правда в лоб"

"горіть" своєю метою

Не рекомендується під час супермісяцю:

вірити обгортці, понтам і словам, поспішати, хвалитися

роздута зарозумілість знищить ваші перспективи

тягнути за собою слабких, задирати ніс і підвищувати свою значимість - падати буде боляче

лікувати і оперувати область таза і стегон, жовчний міхур, тазостегнові суглоби, розтягнення зв'язок і вивихи (за винятком швидкої допомоги), венозну систему і все, що пов'язано з хворобами крові, печінкою, щоками; небажані ліпосакції

робити поспішні висновки, приймати рішення на емоціях, кидати мету на півдорозі, зраджувати себе, свої принципи

Що таке Супермісяць

Повне місячне затемнення відбудеться 26 травня о 14:18 за Києвом. Хоча на території України цю подію побачити не вийде, але впливати вона на нас звичайно ж буде.

А ось Супермісяць, коли Місяць буде здаватися на 14% більше, на 30% яскравіше, при ясній погоді ми зможемо спостерігати. Травневий повний місяць ще називають "Квітковим Місяцем".