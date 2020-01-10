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Сумская, Матвиенко и Суханов рассказали о проблемах с домашними любимцами

Lite » Стиль жизни 10.01.2020 - 16:47
Сумская, Матвиенко и Суханов рассказали о проблемах с домашними любимцами
Ольга Сумская с Джессикой и Жасмин (фото: соцсети артистки)

Тоня Матвиенко сейчас вынуждена искать для котика новый дом

Известные артисты в программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали о своих домашних любимцах. Оказалось, Тоня Матвиенко обзавелась котом, а теперь ищет животному новый дом, Ольга Сумская горячо любит своих собак и мечтает о новых питомцах, а Алексей Суханов пока только любуется видео в Интернете.

Сумская, Матвиенко и Суханов рассказали о проблемах с домашними любимцами

Тоня Матвиенко с Боней

Тоня Матвиенко ищет хозяев для кота, ведь хотя маленький Боня довольно быстро стал членом звездной семьи, но, к сожалению, у младшей дочери Нины аллергия на пушистика.

  • «Конечно, очень больно отдавать. Особенно переживает моя старшая дочь. Потому что это, считается, ее котик. Он очень нежный, ласковый. Он играет. Ну очень красивый кот. Дворовая порода, но я считаю, что это лучшая порода. Потому что они самые добрые в мире и самые умные коты», – рассказала Тоня Матвиенко в эфире канала «Украина».

Певица надеется, что Боня быстро найдет себе новый дом и подарит новым хозяевам счастье:

  • «Он такой нежный. Только его берешь, он сразу мурлычет. Он откликается. Как мы говорим, на горшочек ходит. Просто в добрые руки бы отдать – спасти нашу ситуацию. Я была бы очень благодарна!».

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Сумская, Матвиенко и Суханов рассказали о проблемах с домашними любимцами

Алексей Суханов

Ведущий программы «Говорить Україна» Алексей Суханов мечтает о домашнем любимце. Но не о котике, а о собаке. Телеведущий пока так и не нашел себе щенка, однако активно помогает беспризорным собакам отыскать хозяев. Суханов делает публикации в соцсетях и призывает украинцев не оставаться равнодушными к жизни животных. Телеведущий признался, какого щенка себе ищет:

  • «Мне важно, чтобы он был совсем маленький, чтобы я мог брать его с собой в салон самолета. А не сдавал бы в контейнере неизвестно куда. Это принципиально важно. Потому что для животного это еще тот стресс».

Сумская, Матвиенко и Суханов рассказали о проблемах с домашними любимцами

Ольга Сумская с Джессикой и Жасмин

А вот Ольга Сумская своих домашних любимцев нашла и никому не собирается их отдавать. У народной артистки Украины две маленькие прекрасные чихуахуа – Джессика и Жасмин.

  • «Они такие замечательные, такие заботливые. А как они встречают меня после работы... это особое наслаждение! Я всем бы советовала, у кого еще нет собаки, – возьмите, пожалуйста. И не одну», – поделилась Ольга Сумская с журналистами «Ранку з Україною».

Народная любимица призналась: уговаривает мужа, Виталия Борисюка, взять третьего щенка. На этот раз мальчика, чтобы он составил компанию их красивым собачкам-девочкам. А если Сумская не сможет договориться с любимым, то у нее есть запасной вариант:

  • «А может, все же с кем-то познакомим. Есть, кстати, хорошие кандидатуры. Поэтому я не против третьей собачки. А пока у меня полный комплект».

Напомним, ранее Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой.

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Новости Украины Ольга СумскаяживотныеТоня Матвиенко
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