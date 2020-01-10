Сумська, Матвієнко і Суханов розповіли про проблеми з домашніми улюбленцями

Ольга Сумська з Джесікою і Жасмін (фото: соцмережі артистки)

Тоня Матвієнко зараз вимушена шукати для котика новий будинок

Відомі артисти в програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», розповіли про своїх домашніх улюбленців. Виявилося, Тоня Матвієнко обзавелася котиком, а тепер шукає тваринці нову домівку, Ольга Сумська палко любить своїх собак і мріє про нових домашніх улюбленців, а Олексій Суханов поки лише милується відео в Інтернеті.

Тоня Матвієнко з Бонею

Тоня Матвієнко шукає господарів для котика, і хоча маленький Боня доволі швидко став членом зіркової родини, та, на жаль, у молодшої доньки, Ніни алергія на пухнастиків.

«Звичайно, дуже боляче віддавати. Особливо переживає моя старша донька. Бо це, вважається, її котик. Він дуже ніжний, ласкавий. Він грається. Ну дуже прекрасний кіт. Дворова порода, але я вважаю, що це найкраща порода. Бо вони найдобріші у світі і найрозумніші коти», – розповіла Тоня Матвієнко в ефірі каналу «Україна».

Співачка сподівається – Боня швидко знайде собі нову домівку та подарує новим господарям щастя:

«Він такий ніжний. Тільки його береш, він одразу муркоче. Він відгукується. Як ми кажемо, на горщечок ходить. Просто в добрі руки б віддати – врятувати нашу ситуацію. Я була б дуже вдячна».

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Олексій Суханов

Ведучий програми «Говорить Україна» Олексій Суханов мріє про домашнього улюбленця. Але не про котика, а про собаку. Телеведучий поки що так і не знайшов собі цуцика, проте активно допомагає безпритульним собакам відшукати господарів. Суханов робить публікації у соцмережах та закликає українців не залишатися байдужими до життя тварин. Телеведучий зізнався, якого цуцика собі шукає:

«Мені важливо, щоб він був зовсім маленький, аби я міг брати його з собою у салон літака. А не здавав би в контейнері невідомо куди. Це принципово важливо. Бо для тварини це ще той стрес».

Ольга Сумська з Джесікою і Жасмін

А ось Ольга Сумська своїх домашніх улюбленців відшукала і нікому не збирається їх віддавати. У народної артистки України дві маленькі прекрасні чихуахуа – Джессіка та Жасмін.

«Вони такі чудові, такі турботливі. А як вони зустрічають мене після роботи… це особлива насолода! Я усім би радила, у кого ще немає собаки, – візьміть, будь ласка. І не одну», – поділилася Ольга Сумська з журналістами «Ранку з Україною».

Народна улюблениця зізналася: вмовляє чоловіка, Віталія Борисюка, взяти третього цуцика. На цей раз хлопчика, аби він склав компанію їхнім красивим собачкам-дівчаткам. А якщо Сумська не зможе домовитися з коханим, то в неї є запасний варіант:

«А може, все ж таки з кимось познайомимо. Є, до речі, хороші кандидатури. Тож я не проти третьої собачки. А поки що в мене повний комплект».

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею.