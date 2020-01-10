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Сумська, Матвієнко і Суханов розповіли про проблеми з домашніми улюбленцями

Lite » Стиль життя 10.01.2020 - 16:47
Сумська, Матвієнко і Суханов розповіли про проблеми з домашніми улюбленцями
Ольга Сумська з Джесікою і Жасмін (фото: соцмережі артистки)

Тоня Матвієнко зараз вимушена шукати для котика новий будинок

Відомі артисти в програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», розповіли про своїх домашніх улюбленців. Виявилося, Тоня Матвієнко обзавелася котиком, а тепер шукає тваринці нову домівку, Ольга Сумська палко любить своїх собак і мріє про нових домашніх улюбленців, а Олексій Суханов поки лише милується відео в Інтернеті.

Сумська, Матвієнко і Суханов розповіли про проблеми з домашніми улюбленцями

Тоня Матвієнко з Бонею

Тоня Матвієнко шукає господарів для котика, і хоча маленький Боня доволі швидко став членом зіркової родини, та, на жаль, у молодшої доньки, Ніни алергія на пухнастиків.

  • «Звичайно, дуже боляче віддавати. Особливо переживає моя старша донька. Бо це, вважається, її котик. Він дуже ніжний, ласкавий. Він грається. Ну дуже прекрасний кіт. Дворова порода, але я вважаю, що це найкраща порода. Бо вони найдобріші у світі і найрозумніші коти», – розповіла Тоня Матвієнко в ефірі каналу «Україна».

Співачка сподівається – Боня швидко знайде собі нову домівку та подарує новим господарям щастя:

  • «Він такий ніжний. Тільки його береш, він одразу муркоче. Він відгукується. Як ми кажемо, на горщечок ходить. Просто в добрі руки б віддати – врятувати нашу ситуацію. Я була б дуже вдячна».

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Сумська, Матвієнко і Суханов розповіли про проблеми з домашніми улюбленцями

Олексій Суханов

Ведучий програми «Говорить Україна» Олексій Суханов мріє про домашнього улюбленця. Але не про котика, а про собаку. Телеведучий поки що так і не знайшов собі цуцика, проте активно допомагає безпритульним собакам відшукати господарів. Суханов робить публікації у соцмережах та закликає українців не залишатися байдужими до життя тварин. Телеведучий зізнався, якого цуцика собі шукає:

  • «Мені важливо, щоб він був зовсім маленький, аби я міг брати його з собою у салон літака. А не здавав би в контейнері невідомо куди. Це принципово важливо. Бо для тварини це ще той стрес».

Сумська, Матвієнко і Суханов розповіли про проблеми з домашніми улюбленцями

Ольга Сумська з Джесікою і Жасмін

А ось Ольга Сумська своїх домашніх улюбленців відшукала і нікому не збирається їх віддавати. У народної артистки України дві маленькі прекрасні чихуахуа – Джессіка та Жасмін.

  • «Вони такі чудові, такі турботливі. А як вони зустрічають мене після роботи… це особлива насолода! Я усім би радила, у кого ще немає собаки, – візьміть, будь ласка. І не одну», – поділилася Ольга Сумська з журналістами «Ранку з Україною».

Народна улюблениця зізналася: вмовляє чоловіка, Віталія Борисюка, взяти третього цуцика. На цей раз хлопчика, аби він склав компанію їхнім красивим собачкам-дівчаткам. А якщо Сумська не зможе домовитися з коханим, то в неї є запасний варіант:

  • «А може, все ж таки з кимось познайомимо. Є, до речі, хороші кандидатури. Тож я не проти третьої собачки. А поки що в мене повний комплект».

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею.

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