Стрессу бой! Эксперт поделилась топ-5 лайфхаков для душевного равновесия

Диетолог составила список советов по антистрессовой терапии
Стресс идет рука об руку с пищевыми срывами и негативно сказывается на работе всех органов и систем. Его негативные последствия имеют отголоски во всем организме, поэтому так важно бысро восстановить эмоциональное состояние и вновь обрести душевный покой. А поможет этот сделать антистресовая терапия, которая состоит из целого комплекса нехитрых, но эффективных методов восстановления. Фуд-терапевт и диетолог Екатерина Толстикова, которая ранее раскрыла правду об употреблении картофеля во время похудения, на странице в Instagram назвала топ-5 важных лайфхаков, которые помогут легко справиться со стрессом.
Эксперт предложила прибегнуть к антистрессовой терапии и поделилась секретами, которые помогут улучшить состояние здоровья. И обрести душевной равновесие.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как легко похудеть в зрелом возрасте и что этому препятствует: эксперт дала ответы
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала, какой воде стоит отдать предпочтение для оздоровления организма и слаженной работы органов пищеварения.