Стрессу бой! Эксперт поделилась топ-5 лайфхаков для душевного равновесия

Стресс идет рука об руку с пищевыми срывами и негативно сказывается на работе всех органов и систем. Его негативные последствия имеют отголоски во всем организме, поэтому так важно бысро восстановить эмоциональное состояние и вновь обрести душевный покой. А поможет этот сделать антистресовая терапия, которая состоит из целого комплекса нехитрых, но эффективных методов восстановления. Фуд-терапевт и диетолог Екатерина Толстикова, которая ранее раскрыла правду об употреблении картофеля во время похудения, на странице в Instagram назвала топ-5 важных лайфхаков, которые помогут легко справиться со стрессом.

Эксперт предложила прибегнуть к антистрессовой терапии и поделилась секретами, которые помогут улучшить состояние здоровья. И обрести душевной равновесие.

Стимуляция вагуса (Х пара черепных нервов) - посредством холода (сон при 16-18 градусов, контрастный душ, смена температуры тела - сауна/криосауна)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Смех и позитивные мысли (причем, если с первым кажется просто, то со вторым многим нужно работать). Используйте видео, аудио, окружение, аффирмации, все то, что помогает вам улыбаться. Заметили, сколько людей, идя по улице, делают это? Правильно, практически никто, к сожалению.

Как легко похудеть в зрелом возрасте и что этому препятствует: эксперт дала ответы

Времяпрепровождения на природе (это очень мощный заряд энергии и успокоения мыслей в голове и вашей нервной системы)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Глубокое дыхание диафрагмой (большинство людей практически не используют этот орган максимально, а зря. Очень хорошо помогает йога и вокал)

Медитации (тут очень индивидуально: как ее проводить, где, с кем и тд. - это не главное, важно, чтобы вы попали именно в это состояние).

Напомним, что ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала, какой воде стоит отдать предпочтение для оздоровления организма и слаженной работы органов пищеварения.