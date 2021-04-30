Страстная пятница 2021: открытки и поздравления в стихах с важным днем

Многие удивляются, можно ли поздравлять со Страстной пятницей. Да – можно, так как это не только самый печальный день для христиан, но и день спасения всего человечества и именно с этим можно поздравлять друг друга. Каждое поздравление – это напоминание христианам о жертве Спасителя и необходимость жить лучше, быть чище и даже в самые тяжелые минуты верить в Божью милость.

Поздравления со Страстной пятницей в стихах

Нынче пятница Страстная,

И хотим мы пожелать,

Чтоб могли вы без сомнений

Искушений избегать.

Чтоб здоровье было крепко

С Божьей помощью всегда.

И смирения хватало

Вам на долгие года.

С Великой пятницей Страстной,

С днем скорби, но еще — надежды.

Пусть будет Бог всегда с тобой,

И станут радости безбрежны,

Ведь скоро Пасха, жди ее,

Чтоб благость в жизнь примчалась снова,

Сбылось задуманное все,

Запели птицы вновь у дома!

Грехов народа в искупленье

Спаситель смерть свою принял,

И вспоминают поколенья

О том, как он за всех страдал.

В страстную пятницу молитесь,

Едой не балуйте себя,

И в мире с ближним находитесь,

О муках Господа скорбя.

День накрылся серым пеплом,

Делать все запрещено.

Мыться, резать, убираться.

Все это очень грешно.

Это пятница распятья -

Значит в мире скорбь, печаль.

Хоть спасенье от проклятья,

Но предательства вуаль,

Омрачила людям души,

Расписав немой узор.

А теперь их слезы сушит

Сквозь года, слепой укор.

Наступила страстная неделя.

В эту пятницу помнить должны,

Как однажды, себя не жалея

Он погиб за все наши грехи.



Мы достойно должны прожить жизни,

Каждый день благодарно встречать,

Отгонять все ужасные мысли

И стараться друзьям помогать.

Открытки со Страстной пятницей и поздравления в прозе

Поздравляю с праздником! В страстную пятницу желаю добродетели, праведности, духовного очищения и раскаяния. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром и любовью наполнятся сердца. Добра вам, прощения, любви!

В Страстную пятницу желаю мира и покоя, здоровья и терпения души. Пусть в семье будет лад, пусть за окном цветут сады счастья, пусть сердце лелеет любовь и надежду. Желаю любить этот мир и свою жизнь, как Иисус любил всех людей на Земле.

Вспомним сегодня о крестных муках Спасителя, понесенных Им во искупление грехов человеческих. Помолимся искренне и встретим этот печальный и скорбный день Страстной Пятницы с затаенной надеждой на скорое воскрешение Иисуса.