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Страстная пятница 2021: открытки и поздравления в стихах с важным днем

Автор: Lite

Страстная пятница 2021 – самый скорбный день для всех верующих. В этот день Иисус Христос был казнен на кресте на Голгофе. Этот день христиане проводят в молитвах о смирении, вспоминают о жертве, которую принес за всех нас Спаситель.

Как правильном поздравлять со Страстной пятницей и какие есть стихи и открытки – в нашем материале ниже.

Многие удивляются, можно ли поздравлять со Страстной пятницей. Да – можно, так как это не только самый печальный день для христиан, но и день спасения всего человечества и именно с этим можно поздравлять друг друга. Каждое поздравление – это напоминание христианам о жертве Спасителя и необходимость жить лучше, быть чище и даже в самые тяжелые минуты верить в Божью милость.

Поздравления со Страстной пятницей в стихах

Нынче пятница Страстная,
И хотим мы пожелать,
Чтоб могли вы без сомнений
Искушений избегать.

Чтоб здоровье было крепко
С Божьей помощью всегда.
И смирения хватало
Вам на долгие года.

С Великой пятницей Страстной,
С днем скорби, но еще — надежды.
Пусть будет Бог всегда с тобой,
И станут радости безбрежны,
Ведь скоро Пасха, жди ее,
Чтоб благость в жизнь примчалась снова,
Сбылось задуманное все,
Запели птицы вновь у дома!

Грехов народа в искупленье
Спаситель смерть свою принял,
И вспоминают поколенья
О том, как он за всех страдал.

В страстную пятницу молитесь,
Едой не балуйте себя,
И в мире с ближним находитесь,
О муках Господа скорбя.

День накрылся серым пеплом,
Делать все запрещено.
Мыться, резать, убираться.
Все это очень грешно.
Это пятница распятья -
Значит в мире скорбь, печаль.
Хоть спасенье от проклятья,
Но предательства вуаль,
Омрачила людям души,
Расписав немой узор.
А теперь их слезы сушит
Сквозь года, слепой укор.

Наступила страстная неделя.
В эту пятницу помнить должны,
Как однажды, себя не жалея
Он погиб за все наши грехи.

Мы достойно должны прожить жизни,
Каждый день благодарно встречать,
Отгонять все ужасные мысли
И стараться друзьям помогать.

Открытки со Страстной пятницей и поздравления в прозе

Поздравляю с праздником! В страстную пятницу желаю добродетели, праведности, духовного очищения и раскаяния. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром и любовью наполнятся сердца. Добра вам, прощения, любви!

В Страстную пятницу желаю мира и покоя, здоровья и терпения души. Пусть в семье будет лад, пусть за окном цветут сады счастья, пусть сердце лелеет любовь и надежду. Желаю любить этот мир и свою жизнь, как Иисус любил всех людей на Земле.

Вспомним сегодня о крестных муках Спасителя, понесенных Им во искупление грехов человеческих. Помолимся искренне и встретим этот печальный и скорбный день Страстной Пятницы с затаенной надеждой на скорое воскрешение Иисуса.

Напомним, ранее мы писали о том, какое значение имеет Страстная пятница и что нужно знать об этом дне.

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