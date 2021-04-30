Страстная пятница 2021: открытки и поздравления в стихах с важным днем

Страстная пятница 2021 – самый скорбный день для всех верующих. В этот день Иисус Христос был казнен на кресте на Голгофе. Этот день христиане проводят в молитвах о смирении, вспоминают о жертве, которую принес за всех нас Спаситель.
Как правильном поздравлять со Страстной пятницей и какие есть стихи и открытки – в нашем материале ниже.
Многие удивляются, можно ли поздравлять со Страстной пятницей. Да – можно, так как это не только самый печальный день для христиан, но и день спасения всего человечества и именно с этим можно поздравлять друг друга. Каждое поздравление – это напоминание христианам о жертве Спасителя и необходимость жить лучше, быть чище и даже в самые тяжелые минуты верить в Божью милость.
Нынче пятница Страстная,
И хотим мы пожелать,
Чтоб могли вы без сомнений
Искушений избегать.
Чтоб здоровье было крепко
С Божьей помощью всегда.
И смирения хватало
Вам на долгие года.
С днем скорби, но еще — надежды.
Пусть будет Бог всегда с тобой,
И станут радости безбрежны,
Ведь скоро Пасха, жди ее,
Чтоб благость в жизнь примчалась снова,
Сбылось задуманное все,
Запели птицы вновь у дома!
Спаситель смерть свою принял,
И вспоминают поколенья
О том, как он за всех страдал.
В страстную пятницу молитесь,
Едой не балуйте себя,
И в мире с ближним находитесь,
О муках Господа скорбя.
Делать все запрещено.
Мыться, резать, убираться.
Все это очень грешно.
Это пятница распятья -
Значит в мире скорбь, печаль.
Хоть спасенье от проклятья,
Но предательства вуаль,
Омрачила людям души,
Расписав немой узор.
А теперь их слезы сушит
Сквозь года, слепой укор.
В эту пятницу помнить должны,
Как однажды, себя не жалея
Он погиб за все наши грехи.
Мы достойно должны прожить жизни,
Каждый день благодарно встречать,
Отгонять все ужасные мысли
И стараться друзьям помогать.
Поздравляю с праздником! В страстную пятницу желаю добродетели, праведности, духовного очищения и раскаяния. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром и любовью наполнятся сердца. Добра вам, прощения, любви!
Напомним, ранее мы писали о том, какое значение имеет Страстная пятница и что нужно знать об этом дне.