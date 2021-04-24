Страстная неделя: когда начинается и что категорически нельзя делать

Христиане считают, что страстная неделя – это особый период испытания для каждого человека. В эти дни соблюдается самый строгий пост, и все дни носят название Великих. В эти дни идет подготовка к празднику: мыли и убирали в домах, приводили в порядок свои дворы, красили заборы. С четверга хозяйки начинали печь паски и красить яйца, запекать мясо. А мужчины в это время заготавливали дрова для праздника и устанавливали качели.

Календарь Страстной недели по дням:

Чистый понедельник известен рассказом о проклятии Христом бесплодной смоковницы. В этот день мыли и белили хаты, чистили хлев скотине. В этот день строгий пост. В каждом регионе Украины существуют собственные традиции в этот день.

Чистый вторник - день, когда Иисус Христос обличил фарисеев и книжников, а еще поведал апостолам притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира. В этот день все семена собирают в ступку и толкут вместе – готовят соченное молоко. Этот напиток дают на рассвете домашней скотине, чтобы избавить от болезней. Если животное отказывается – то долго жить не будет. В доме принято приводить в порядок одежду, затевать стирку и глажку.

Страстная среда. День, когда Иуда принял решение предать Христа за 30 сребреников, а грешница помазала Иисуса миром, готовя Его к погребению. В этот день заканчивают разбирать вещи в шкафах и начинают готовиться к кухонным хлопотам.

Чистый четверг. В этот день случилось сразу несколько событий – Тайная вечеря, Омовение Христом ног ученикам, молитва Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды. До восхода солнца нужно провести омовение, очищение тела и вещей. В этот день хозяйки начинали заниматься пасхальной выпечкой и крашанками.

Страстная пятница. Один из самых важных дней перед Пасхой. Соблюдается самый строгий пост - этот день Иисус был распят. Бытовыми делами заниматься категорически нельзя и нужно посвятить время молитвам.

Страстная суббота. В этот день Иисус был погребен. Его тело было в гробе, а душа сошла в ад и сообщила грешникам о победе над смертью. В этот день в храмах начинается освящение пасхальной еды и схождение благодатного огня.

Что можно есть и пить в страстную неделю

В Великий понедельник едят лишь хлеб с овощами, также можно фрукты, мед и орехи.

В Великий вторник и Великую среду разрешается сырая пища без масла.

В Великий четверг на стол подают горячую пищу из продуктов растительного происхождения, добавляют в блюда растительное масло.

В Страстную пятницу ничего не едят до времени выноса плащаницы на богослужении (это происходит около 6 часов вечера).

В Великую субботу снова можно пищу без масла.

Самые строгие запреты в Страстную пятницу:

Нельзя веселиться и развлекаться. Грехом считаются плотские утехи и желания.

Нельзя отказывать в просьбах о помощи, сострадании и добрых делах. Считается, что в это время Бог обращается с просьбами к вам через людей.

Нельзя ни с кем ссориться, нельзя оскорблять, сквернословить, врать, завидовать, проявлять агрессию.

В эти дни в церквях не проводят таинство крещения и венчания, не празднуют дни святых и не поминают умерших.