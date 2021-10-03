Ставьте важные цели и не отступайте: гороскоп для всех знаков Зодиака с 4 по 10 октября

Гороскоп на октябрь 2021 года говорит о том, что середина осени будет насыщенной и позитивной. Вероятны успехи в карьерном росте или кардинальные перемены в жизни, которых достичь будет легко. Но нужно будет четко поставить цель и не отступать от нее.

Что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 4 по 10 октября, рассказали в Lunday.

Овен

На этой неделе вам понадобится самообладание и выдержка. Люди, которых вы считали своими друзьями или приятелями, начнут плести против вас интриги. Не торопитесь принимать решения или действовать. Оцените всю ситуацию спокойно и действуйте с умом. Займитесь собственной жизнью и не отвлекайтесь на посторонние проблемы. Выходные вам доставят удовольствие – проведете так, как и мечтали.

Телец

В начале недели займитесь планированием своего будущего. Проведите инвентаризацию своих ресурсов и навыков, оцените таланты, интересы и материальные возможности. В среду займитесь своим здоровьем. С пятницы по субботу не совершайте и не планируйте ничего важного – Луна может спутать планы и принести мелкие и досадные неприятности. Воскресенье проведите с семьей.

Близнецы

Начинается непростой период в плане профессиональных и личных отношений. В начале недели напряженность проявится на работе – могут быть споры с партнерами и недопонимания с близкими. В среду ситуация кардинально поменяется и все проблемы уйдут прочь. Но стоит быть внимательнее к самочувствию. В субботу ожидается вдохновение, а вот воскресенье принесет разочарование из-за нарушенных планов.

Рак

Октябрь начнется с приятных ощущений, так как все будет складываться по намеченным планам. Целеустремленность, трудолюбие и вера в себя помогут заложить фундамент на будущее и получить блестящие перспективы. В середине недели оградите свою личную жизнь от посягательств. В пятницу и субботу отправляйтесь в развлекательную поездку. А в воскресенье займитесь домашними делами.

Лев

В середине осени размеренная жизнь Львов сменится радикальными переменами и придется пережить непростой период. В середине недели возможны зависть и серьезная конкуренция и это станет причиной душевного смятения. Поможет справиться с трудностями близкий человек, который добавит сил для веры в себя и отпора недоброжелателями. В пятницу и на выходных будьте внимательны к здоровью – возможно вам нужен отдых.

Дева

Октябрь принесет Девам позитивный период и благосклонность судьбы. На работе можно внедрять креативные решения – их оценят, а в отношениях переходите к решительным действиям. В середине недели купите что-то для дома. В пятницу и субботу займитесь решением бытовых вопросов. В воскресенье постарайтесь полноценно отдохнуть, так как есть риск, что навалится апатия и хандра.

Весы

Всю неделю будете активно двигаться к своей цели и энтузиазм окажется настолько заразительным, что все окружающие начнут помогать. В начале недели одиноких Весов ждут приятные знакомства, в середине недели ожидайте материальные блага, а на выходных вам захочется сменить обстановку, и вы отправитесь в увлекательную поездку.

Скорпион

Перемены в профессиональной сфере и финансовые моменты поглотят ваше внимание в ближайшие дни. Ожидается фаза личностного роста и Луна добавит обаяния, красноречия и энергии. Будьте осторожны в конце недели – не рекомендуется совершать покупки в интернете. Прислушайтесь к организму и поберегите здоровье.

Стрелец

В начале недели Стрельцами одолеет грусть и растерянность. Причиной тому станет неуверенность в себе и влияние тех, кто умеет говорить красиво и аргументировано. Перестаньте оглядываться на других, начните доверять себе и увидите, что жизнь переменится к лучшему. В середине недели вас ожидают радостные новости – сдержите эмоции и не показывайте их откровенно на людях. Выходные стоит провести с теми, кто поможет вернуть вам веру в себя и гармоничное состояние духа.

Козерог

Первая неделя октября станет удачным периодом для того, чтобы разобраться с финансовыми опросами. Возможно, стоит инвестировать средства: в недвижимость, бизнес или обучение. В среду и четверг будьте осторожнее – есть риск связаться с мошенниками или попасть в плохую компанию. Во второй половине недели можно совершать покупки или обновить дизайн рабочего места. На выходных сходите на мастер-класс или займитесь самообразованием.

Водолей

Понедельник будет тихим, а потом по нарастающей увеличится количество дел на работе и дома. В середине недели вам могут вернуть долг или предложить новую работу. Не стоит тратить деньги сразу, так как они вам пригодятся в ближайшем будущем. В пятницу и субботу может быть неразбериха – не поддавайтесь эмоциям и чувствам. На выходных ожидайте гостей или приглашения в гости.

Рыбы

Неделя начнется не очень удачно и у Рыб будет ощущение, что весь мир против них. Вероятны ссоры на работе, конфликты с партнером, плохое самочувствие и финансовые проблемы. Эмоции будут зашкаливать. Но отнеситесь ко всему философски, во второй половине недели от большинства проблем не останется и следа. На выходных стоит отдохнуть и хорошо повеселиться.