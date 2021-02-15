Сретение Господне 15 февраля: самые строгие запреты и традиции этого дня

К чему приурочен праздник Сретения

"Сретение" расшифровывается как "встреча", и является архаичным праздником иудеев. Раньше на 40-й день после рождения ребенка родители приносили ребенка в храм для благословения.

Так случилось и с Иисусом Христом. На сороковой день после рождения, его принесли в храм. У Иерусалимского храма Богородицу с младенцем на руках и праведного Иосифа встретил старец по имени Симеон. Он взял ребенка на руки и произнес: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко".

После чего сказал два пророчества, которые стали фундаментальными для христианства.

Первое пророчество говорило о том, что Иисус должен будет исполнить свою миссию - быть распятым на кресте, чтобы все люди получить спасение и вечную жизнь.

Во втором пророчестве Симеон предсказал Деве Марии страшные испытания - увидеть пытки сына собственными глазами. Эту боль Богородица должна была пережить ради спасения человечества.

Главные обычаи и традиции Сретения

15 февраля принято посещать храм. Если нет такой возможности, молитву можно произносить дома. В конце литургии в храме освящаются свечи, которые обычно забирают домой. В этот день многие предпочитают принимать таинство причастия.

Принято делать только добро, помогать нуждающимся, проявлять заботу о своих родных. Люди дарят друг другу иконы Божьей Матери на Сретение.

Перед 15 февраля принято убираться дома, а в сам праздник будничные дела запрещены.

На Сретение верующие постятся, но не строго, а лишь исключают из рациона мясные продукты. Воздержание и усмирение плоти также ведет к духовному росту и помогает укреплять силу воли.

Что можно и нужно сделать 15 февраля

На Сретение люди встают на путь исправления. Приближение Великого поста чувствуется все сильнее. По правилам православия, подготовка к посту начинается за 4 недели до его непосредственного начала. Сретение всегда попадает на одну из этих недель.

По одной из традиций также на Сретение крестят детей. Кроме того на Сретение принято было раньше венчаться.

Некогда Сретение было днем, когда можно сделать предложение девушке. Это означало, что мужчина испытывает самые чистые чувства к избраннице.

Что строго запрещено делать на Сретение