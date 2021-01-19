Я специально избегаю этой процедуры: Илона Гвоздева сделала интересное заявление

Илона Гвоздева (фото: пресс-служба танцовщицы)

19 января в Украине празднуют Водохреще. Считается, что, если окунуться в освященную прорубь в этот день, душа очистится, а здоровье станет крепче.

Как рассказала нам известная украинская хореограф Илона Гвоздева, по жизни такой традиции всегда придерживался ее отец. Он всегда пытался побудить к этому и дочь, но она так и не решилась.

"На Крещение я никогда не окуналась в прорубь, не смотря на то, что я веду спортивный образ жизнь. Честно говоря, я специально обхожу эту процедуру стороной. Но я всегда люблю приехать на прорубь, чтобы посмотреть на все это действо. Сама стою в пуховике, теплой одежде со стаканчиком глинтвейна и громко хлопаю в ладоши, чтобы приободрить и поддержать своих друзей, которые ныряют в прорубь", - рассказала Гвоздева в комментарии Lite.

Илона Гвоздева (фото: пресс-служба танцовщицы)

Но все же звезда нашла свой ритуал, чтобы почтить древние традиции.

"Я предпочитаю с восходом солнца принять душ, поблагодарить Бога за все, прочитать "Отче наш" и перекреститься. А тем, кто ныряет в прорубь, я низко кланяюсь", - поделилась Илона.

Напомним, что недавно Православная Церковь Украины пояснила, почему купание на Крещение не является украинской традиции.

Ранее Илона Гвоздева рассказала, кому и за что всегда будет благодарна.