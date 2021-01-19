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Я спеціально уникаю цієї процедури: Ілона Гвоздьова зробила цікаву заяву

Київ, Вівторок 19 січня 2021 13:05
Я спеціально уникаю цієї процедури: Ілона Гвоздьова зробила цікаву заяву
Ілона Гвоздьова (фото: прес-служба танцівниці)
Автор: Lite

19 січня в Україні святкують Водохреще. Вважається, що, якщо зануритися в освячену ополонку в цей день, душа очиститься, а здоров'я стане міцнішими.

Як розповіла нам відома українська хореограф Ілона Гвоздьова, за життя такої традиції завжди дотримувався її батько. Він завжди намагався спонукати до цього і дочку, але вона так і не зважилася.

"На Водохреще я ніколи не пірнала в ополонку, не дивлячись на те, що я веду спортивний спосіб життя. Чесно кажучи, я спеціально уникаю цієї процедури. Але я завжди люблю приїхати на ополонку, щоб подивитися на все це дійство. Сама стою в пуховику, теплому одязі зі стаканчиком глінтвейну і голосно плескаю в долоні, щоб підбадьорити і підтримати своїх друзів, які пірнають в ополонку", - розповіла Гвоздьова у коментарі Lite.

Я спеціально уникаю цієї процедури: Ілона Гвоздьова зробила цікаву заяву

Ілона Гвоздьова (фото: прес-служба танцівниці)

Але все ж зірка знайшла свій ритуал, щоб вшанувати давні традиції.

"Я віддаю перевагу зі сходом сонця прийняти душ, подякувати Богу за все, прочитати "Отче наш" і перехреститися. А тим, хто пірнає в ополонку, я низько вклоняюся", - поділилася Ілона.

Нагадаємо, що нещодавно Православна Церква України пояснила, чому купання на Водохреще не є українською традицією.

Раніше Ілона Гвоздьова розповіла, кому і за що завжди буде вдячна.

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Новини України Стиль життя Илона Гвоздевакрещение

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