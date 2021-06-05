Солнца будет много, а дождей мало: какие области будут страдать от осадков

На востоке кратковременные дожди пройдут В Харькове, Луганской и Донецкой областях, зацепит также Сумы. В Полтаве и Днепре будет сухо. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер. Ночью в регионе +10 +12 градусов, днем ожидается от +16 до +18 градусов, в Днепре до +21 градуса.

В южной части страны осадки не прогнозируются, но будет облачно и ветрено. Ночью в регионе от +10 до +12 градусов, в Одессе до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +20 +22 градусов. В Крыму сухо и облачно, сильный ветер. Ночью +11 +13 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

На севере страны небольшая облачность и ветер, но без осадков. Ночью от +10 до +12 градусов, днем от +20 +22 градусов.

На западе ожидается гроза во Львове, Ивано-Франковске и в Ужгороде. В остальных областях осадки не прогнозируются. Возможен сильный ветер. Ночью в регионе +10 +12 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

В центральных областях сухо, но ветрено и облачно. Ночью +10 +12 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

В Киеве 5 июня осадки не прогнозируются, будет сухо и облачно, возможен сильный ветер. Ночная температура в столице составит +11 +13 градусов, днем ожидается от +20 до +22 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 5 июня