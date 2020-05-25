Солнечные и лунные затмения: какие знаки Зодиака ждут перемены в жизни

Летом нас ждет целых три затмения – два лунных и одно солнечное. Эксперты считают такой астрологический фактор особенным, ведь в этот период можно спрогнозировать ключевые этапы в жизни. В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:29 на канале «Украина», эксперты рассказали, какая разница между этими явлениями и повлияют ли они на каждого из нас.

В новом выпуске шоу «Ранок з Україною» Мария Мельник и Григорий Герман рассказали, что 22-го мая украинцы вошли не только в ослабление карантина, но и в коридор затмений, который продлится до 21 июля. Именно в этот период произойдет три затмения: одно солнечное – 21 июня, и два лунных полутеневых – 5 июня и 21 июля.

«Лунное затмение – это когда что-то заканчивается или мы получаем результаты чего-то эмоционального, что действует на семью, на наши эмоции», – комментирует астропсихолог Анна Обеда в программе «Ранок з Україною».

А вот солнечные затмения на поверхности – влияют на события вокруг человека.

«Солнечное затмение более серьезное: вы как будто программируете что-то на будущее – это либо крупные покупки, либо принимаете очень важные решения», – объясняет астропсихолог.

Астрологи рекомендуют в периоды затмений прислушиваться как к окружающей среде, так и к самим себе. Ведь решения, которые мы будем принимать сейчас – станут частью жизни в перспективе.

«Эти затмения больше всех почувствуют такие знаки Зодиака, как: Близнецы, Стрелец, Дева, Рыбы, Овен, Козерог, Рак и Весы», – отметила Анна Обеда в эфире канала «Украина».

У этих знаков зодиака могут произойти кардинальные изменения в жизни. Солнце позволит осознать опыт, а лунное затмение – это кризис, в результате которого будет что-то изменено или отброшено.