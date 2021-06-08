Солнечное затмение перевернет жизнь этих знаков Зодиака: Глоба назвал избранных

Гороскоп 2021 сулит трем знакам Зодиака важные перемены на этой особенной неделе, ведь 10 июня нас ждет солнечное затмение. Астролог Павел Глоба рассказал о событиях, которые станут ключевыми для представителей трех знаков в период с 8 по 13 июня.

Рак

Ракам Павел Глоба советует двигаться вперед и отмести все страхи. Эта неделя начнется для вас с благоприятной ноты, когда вы сможете решить самые важные дела. В остальные дни лучше отойти в сторону и проявлять поменьше инициативы, чтобы не было финансовых потерь. Солнечное затмение внесет определенные коррективы в личные отношения - после 10-го июня в этой сфере нужно быть осторожнее.

Дева

Главными сферами в жизни Девы на этой неделе станут дела, работа, финансы и бизнес. Астролог говорит, что вы с легкостью справитесь с поставленными перед вами задачами. Вам удастся удивить начальство и партнеров, повысить доходы. А вот в любви у вас начнется черная полоса из размолвок и недопонимания. Оставьте личную жизнь на потом и займитесь на выходных уборкой.

Козерог

Козероги на этой неделе смогут найти путь к счастью. До 10 числа включительно людям этого Знака будет улыбаться удача, поэтому лениться ни в коем случае нельзя. Нужно заниматься не только работой, но и делами по дому. Если вы почувствуете, что не справляетесь, можно всегда обратиться за помощью ко второй половинке или родственникам.