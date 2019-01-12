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"Соковита-молочна": фанати Каменських розкритикували тропічну фотосесію співачки

Lite » Стиль життя 12.01.2019 - 21:14
"Соковита-молочна": фанати Каменських розкритикували тропічну фотосесію співачки
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки вважають, що вона погладшала

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно похвалилася фігурою на пляжі, опублікувала у соцмережі свою нову фотосесію. На фотографіях артистка з'явилася в квітчастому купальнику на тлі тропічних рослин. У зірки яскравий купальник і персиковий манікюр. Передплатники Насті розкритикували її фігуру і вважають, що вона останнім часом сильно погладшала і виглядає досить "соковито".

&quot;Соковита-молочна&quot;: фанати Каменських розкритикували тропічну фотосесію співачки

"Соковита-молочна", - написав m_1_07_.

"Знову поправилася. Треба брати себе в руки після новорічних свят", - порекомендувала sil_inna.

"Соковита, про таких кажуть "кров з молоком", - зазначила alinochka.shkroba.

&quot;Соковита-молочна&quot;: фанати Каменських розкритикували тропічну фотосесію співачки

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

&quot;Соковита-молочна&quot;: фанати Каменських розкритикували тропічну фотосесію співачкиФото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Передплатники вирішили обговорити не тільки фігуру співачки, але і купальник. Багато хто вважає, що фасон невдалий.

"Купальник - л***о повне", - написав evgeniikorolenok.

&quot;Соковита-молочна&quot;: фанати Каменських розкритикували тропічну фотосесію співачки

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

&quot;Соковита-молочна&quot;: фанати Каменських розкритикували тропічну фотосесію співачки

Фото: Настя на тлі бананів (instagram.com/kamenskux)

Але не всі коментатори так войовничо і критично налаштовані. Деякі впевнені, що Насті просто заздрять.

"І якщо хтось скаже, що це пошло чи не красиво. То я скажу, що вони просто заздрять!" - висловилася alina_eduardovna.

"Настуся, ви така красуня, а у вас бувають невдалі фото?" - запитала elenafrey25.

"Карколомна красуня", - прокоментувала олена___pikul.

&quot;Соковита-молочна&quot;: фанати Каменських розкритикували тропічну фотосесію співачки

&quot;Соковита-молочна&quot;: фанати Каменських розкритикували тропічну фотосесію співачки

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Як ми раніше писали, Настя Каменських заінтригувала неоднозначною підписом до фото з відпочинку, в якій натякнув, що фотографом був її коханий.

Крім того, ми зробили добірку соковитих українських красунь у спокусливих купальниках.

 

"Затьмарила сонце": Каменських на пляжі похвалилася ідеальною фігурою Спекотні красуні: вибираємо найпекучішу українську "міс бікіні"
Новини України Настя Каменських
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