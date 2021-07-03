События могут выбить из колеи: женский гороскоп с 5 по 11 июля

Гороскоп на июль 2021 года говорит о том, что второй месяц лета будет довольно напряженным. События будут резко сменять друг друга, и иногда эти калейдоскопы будут выбивать из колеи. Но в целом месяц принесет немало важных и интересных ситуаций.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 5 по 11 июля. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

Неделю нужно начать от избавления всего, что мешает счастью и равновесию. Внутренний покой станет основным фактором, который привлечет позитивные изменения. Составьте план действий и воплощайте его без спешки. Начните принимать правильные решения и открывайте новые двери к своему будущему. Важным спутником станет на этой неделе умение принимать взвешенные и самостоятельные решения.

Телец

Уделите общению на этой неделе больше времени. Новые знакомства принесут полезные связи для решения деловых вопросов. В личной жизни Тельцам будет везти, но нужно думать не только о своем благополучии, но и обращать внимание на просьбы близкого человека. Это поможет выстроить доверительные отношения.

Близнецы

Неделя будет радостная, богатая на события. Астрологи рекомендуют не забывать об осторожности и не совершать необдуманных поступков. Они могут привести к печальным последствиям – проявите бдительность. Трудные задачи будут по плечу Близнецам, а восстановить силы и энергию помогут родные стены.

Рак

Начните неделю со смены имиджа, это поможет преодолеть страхи, обрести уверенность и оставит за спиной сомнения. Большинство невзгод и проблем получится обойти стороной, если вы не будете бояться работы и неизвестности. Успех придет к тем, кто умеет гнать прочь плохое настроение и не опускать руки, если с первого раза что-то пошло не так.

Лев

Начало июля принесет Львам волну успеха. Чтобы перемены не стопорились, не отказывайтесь от собственных смелых идей и не идите на поводу у чужого мнения. Ваши обдуманные решения помогут обойти стороной неприятности и достичь успехов в делах, и в личной жизни. Важным спутником станет хорошее настроение и позитив.

Дева

Не отказывайтесь от смелых и новых идей – у вас на этой неделе появится возможность воплотить их в жизнь. Также есть шанс поправить материальное положение и раскрыть новые горизонты своих талантов. Творчество поможет восполнить энергию и решить насущные проблемы. В конце недели появится возможность начать или продолжить обучение, а также воспользоваться новыми знаниями.

Весы

Не забудьте о тех обещаниях, которые вы давали ранее. И помните, что отложенные на неопределенный срок важные дела, могут сильно навредить. Ждите в ближайшие дни новые успехи, но для этого придется отказаться от иллюзий и сомнений в собственных силах.

Скорпион

Начните неделю с восполнения энергии – событий много, и не все они будут приятные, а вот силы вам точно понадобятся. Постарайтесь не расстраиваться по пустякам. Отрицательные эмоции могут потянуть за собой неудачи и Скорпионы будут склонны принимать решения, которые не принесут в будущем успеха. Постарайтесь сохранять равновесие и спокойствие в трудные минуты.

Стрелец

Неделя будет насыщенная и стоит защитить себя от негативного воздействия со стороны. Удача придет к тем, кто не пойдет на поводу у своих эмоций и будет согласовывать свои решения с доводами разума. Постарайтесь не справляться с преградами самостоятельно, заручитесь поддержкой близких людей. Они помогут преодолеть временные трудности и дадут ценные советы для решения сложностей.

Козерог

События будут развиваться стремительно, хотя неделя станет очень удачной. Подстраивайтесь под обстоятельства и не затягивайте с решением важных задач. Удачным станет смена имиджа – это добавит уверенности в себе, смелости и отразит нападки манипуляторов. Вторая половина недели станет более спокойной, наведите порядок дома ближе к выходным.

Водолей

Не рассказывайте о своих планах и идеях, чтобы не провоцировать зависть. Важные дела на этой неделе потребуют полной отдачи и энергию необходимо будет восполнять чаще. Помогут восстановить силы прогулки на свежем воздухе, травяные чаи и правильное дыхание.

Рыбы

Эмоции на этой неделе будут бить через край и нужно научиться защищаться от негатива, который может разрушить счастье и удачу. Влияние планет скажется на настроении, оно будет нестабильным. Постарайтесь сохранять спокойствие и принимать только взвешенные решения. Обрести душевное равновесие помогут родные и близкие друзья. Общение в компании поможет расслабиться и не реагировать остро на разные события.