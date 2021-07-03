Події можуть вибити з колії: жіночий гороскоп з 5 по 11 липня

Гороскоп на липень 2021 року говорить про те, що другий місяць літа буде досить напруженим. Події будуть різко змінювати одна одну, і іноді ці калейдоскопи будуть вибивати з колії. Але в цілому місяць принесе чимало важливих і цікавих ситуацій.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 5 по 11 липня. Про це повідомляє SlovoFraza.

Овен

Тиждень потрібно почати від позбавлення всього, що заважає щастю і рівновазі. Внутрішній спокій стане основним фактором, який приверне позитивні зміни. Складіть план дій і втілюйте його без поспіху. Почніть приймати правильні рішення і відкривайте нові двері до свого майбутнього. Важливим супутником стане на цьому тижні вміння приймати виважені та самостійні рішення.

Телець

Приділіть спілкуванню на цьому тижні більше часу. Нові знайомства принесуть корисні зв'язки для розв'язання ділових питань. В особистому житті Тельцям буде везти, але потрібно думати не тільки про своє щастя, а й звертати увагу на прохання близької людини. Це допоможе побудувати довірчі відносини.

Близнюки

Тиждень буде радісний, багатий на події. Астрологи рекомендують не забувати про обережність і не робити необдуманих вчинків. Вони можуть привести до сумних наслідків – проявіть пильність. Важкі завдання будуть по плечу Близнюкам, а відновити сили та енергію допоможуть рідні стіни.

Рак

Почніть тиждень зі зміни іміджу, це допоможе подолати страхи, набути впевненості й залишить за спиною сумніви. Більшість негараздів і проблем вийде обійти стороною, якщо ви не будете боятися роботи та невідомості. Успіх прийде до тих, хто вміє гнати геть поганий настрій і не опускати руки, якщо з першого разу щось пішло не так.

Лев

Початок липня принесе Левам хвилю успіху. Щоб зміни не стопорилися, не відмовляйтеся від власних сміливих ідей і не йдіть на поводу у чужої думки. Ваші обдумані рішення допоможуть обійти стороною неприємності та досягти успіхів у справах, і в особистому житті. Важливим супутником стане гарний настрій і позитив.

Діва

Не відмовляйтеся від сміливих і нових ідей - у вас на цьому тижні з'явиться можливість втілити їх в життя. Також є шанс поправити матеріальне становище і розкрити нові горизонти своїх талантів. Творчість допоможе заповнити енергію і розв'язати нагальні проблеми. В кінці тижня з'явиться можливість почати або продовжити навчання, а також скористатися новими знаннями.

Терези

Не забудьте про ті обіцянки, які ви давали раніше. І пам'ятайте, що відкладені на невизначений термін важливі справи, можуть сильно нашкодити. Чекайте найближчими днями нові успіхи, але для цього доведеться відмовитися від ілюзій і сумнівів у власних силах.

Скорпіон

Почніть тиждень з заповнення енергії - подій багато, і не всі вони будуть приємні, а ось сили вам точно знадобляться. Постарайтеся не засмучуватися через дрібниці. Негативні емоції можуть потягнути за собою невдачі й Скорпіони будуть схильні приймати рішення, які не принесуть в майбутньому успіху. Постарайтеся зберігати рівновагу і спокій у важкі хвилини.

Стрілець

Тиждень буде насиченим і варто захистити себе від негативного впливу з боку. Удача прийде до тих, хто не піде на поводу у своїх емоцій і буде узгоджувати свої рішення з доводами розуму. Постарайтеся не справлятися з перешкодами самостійно, заручіться підтримкою близьких людей. Вони допоможуть подолати тимчасові труднощі та дадуть цінні поради для вирішення складнощів.

Козоріг

Події розвиватимуться стрімко, хоча тиждень стане дуже вдалим. Підлаштовуйтеся під обставини та не затягуйте з вирішенням важливих завдань. Вдалим стане зміна іміджу - це додасть впевненості в собі, сміливості та відіб'є нападки маніпуляторів. Друга половина тижня стане більш спокійною, наведіть порядок вдома ближче до вихідних.

Водолій

Не розповідайте про свої плани та ідеї, щоб не провокувати заздрість. Важливі справи на цьому тижні зажадають повної віддачі й енергію необхідно буде заповнювати частіше. Допоможуть відновити сили прогулянки на свіжому повітрі, трав'яні чаї та правильне дихання.

Риби

Емоції на цьому тижні будуть бити через край і потрібно навчитися захищатися від негативу, який може зруйнувати щастя та удачу. Вплив планет позначиться на настрої, він буде нестабільним. Постарайтеся зберігати спокій і приймати тільки зважені рішення. Знайти душевну рівновагу допоможуть рідні та близькі друзі. Спілкування в компанії допоможе розслабитися і не реагувати гостро на різні події.