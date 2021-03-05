Снег отступит почти во всех областях: кого погода не сильно порадует

Погода в Украине в субботу, 6 марта, ожидается не самая приятная в большинстве областей страны. Сильные осадки уйдут, но будет довольно холодно и ветрено. В нескольких областях снег с дождем полетает ночью и будет мороз.

Как сообщает Украинский гидрометцентр , сильные осадки стоит ожидать только в Луганской и Донецкой областях.

На востоке страны снег будет идти только ночью, днем ожидается сухая погода. Возможен сильный штормовой ветер. Ночная температура воздуха составит от -5 до -3 градусов, местами до 0 градусов. Днем ожидается от +1 до +5 градусов.

В южной части ночью пройдет мокрый снег с дождем, днем - без существенных осадков. Температура ночью упадет до 0 +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. В Крыму без существенных осадков, сильный ветер, ночью от +1 до +3 градусов, днем +2 +4 градуса.

На севере страны без существенных осадков, но ожидается сильный ветер с порывами. Ночью температура упадет до -6 -4 градусов, днем поднимется до +1 +3 градусов.

В западной части страны снегом ночью зацепит только Львовскую область и Закарпатье, днем в большинстве областей – без существенных осадков. Ветер штормовой, с порывами. Ночью в регионе от -6 до -3 градусов, днем ожидается от +1 до +4 градусов.

В центральных областях ночью будет идти снег, который к утру прекратится. Днем будет сухо, но ожидается сильный ветер. Ночная температура будет колебаться в пределах -5 -3 градуса, днем столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов.

В Киеве 6 марта без существенных осадков, ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью будет холодно, от -5 до -3 градусов, днем ожидается от +1 до +3 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 6 марта