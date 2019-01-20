Смените обстановку: что советуют звезды знакам Зодиака 21 января

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Звезды рекомендуют знакам Зодиака никуда не спешить и по возможности отдыхать

21 января, в понедельник, звезды рекомендуют знакам Зодиака не прилагать больших усилий, а немного расслабиться, несмотря на начало недели. Полный гороскоп для всех знаков опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп рекомендует Овну со всеми текущими делами управиться до полудня. Возможно, что начальство выберет именно вас ответственным за важный и оригинальный проект. Есть шанс познакомиться с удивительным человеком, с которым завяжется дружба или любовь. Овну необходимо делиться своими светлыми мыслями, а не держать их при себе.

Телец

21 января Тельцу необходимо сменить обстановку, чтобы почувствовать комфорт и прилив сил. Вдохновение в творчестве придет к тем, кто ищет его повсюду — в природе, общении с новыми людьми и прошлом. Коллективная деятельность принесет Тельцу прибыль, а поддержку финансового плана можно получить от близких друзей или родственников.

Близнецы

Гороскоп не советует Близнецам сидеть за теми занятиями, которые лишь отнимают энергию и время. Пожалейте себя и свое здоровье, которое, кстати, не на высоте. Эксцентричное поведение в кругу новых людей откроет в Близнецах необычные стороны характера. Поучительная беседа с другом подведет к тому, что вы решите резко изменить профессию.

Рак

21 января Рака ожидает наиприятнейший сюрприз. Если будете предельно внимательным, то не упустите возможность внедрить яркие идеи в жизнь. Возможны провокации со стороны тех, кто вами уже давно манипулирует. Оградите себя от такой зависимости, тогда увидите то, что ведете к успеху. Вечером Раку предстоит нелегкая, но выгодная в плане денег поездка.

Лев

Гороскоп обещает Льву прибыльную работу, после которой можно не только прогуляться по магазинам, но и отложить часть денег на нужды семьи. Не исключены срочные командировки, но на своем автомобиле лучше не ездить. Общественные вопросы решайте быстрее, иначе они будут тормозить личные интересы Льва. Вечером ждите родственников.

Дева

21 января Дева убедится в том, что устала, пора отдохнуть. Но сначала завершите все начатое, чтобы никто не назвал вас "безответственной личностью". Сделайте акцент на здоровье, закаливайте организм и не полагайтесь только на Удачу. Деве могут предложить работу с высокой зарплатой, проверьте, что это не авантюра.

Весы

Гороскоп не советует Весам жить по наитию, как и действовать в экстренных ситуациях только по настроению. Возможно, что судьба будет к вам в чем-то жестока, но иногда именно это дает заряд для работы и решения личных проблем. Новые задания и неординарные проекты – вот, что нужно Весам. Внимание на хронические заболевания сердца и суставов!

Скорпион

21 января 2019 года Скорпиону следует ограничивать себя во всем, чтобы не довести ситуации до маразма. Желания должны быть реальными, особенно, если хочется полететь на Марс. Адекватное поведение в любовной сфере притянет в судьбу Скорпиона очаровательного человека. Только свой природный сарказм и иронию спрячьте подальше.

Стрелец

Гороскоп не рекомендует Стрельцу игнорировать советы высокопоставленных лиц, а также не убегать от важных заданий. Все это может наложить грустный отпечаток на вашу репутацию. Ищите надежных и умных партнеров, если стремитесь открыть свое дело. Оптимизма и радостных эмоций придадут Стрельцу дети, если он человек семейный.

Козерог

21 января 2019 года Козерогу будет нелегко адаптироваться в новой обстановке, если он устроился на работу или отправился путешествовать. Попытайтесь не давать воли эмоциям, чтобы не нервничать по пустякам. Денежная ситуация вполне сносная, но Козерогу будет трудно с этим смириться. Что ж, не тратьте больше, чем запланировали.

Водолей

Гороскоп обещает Водолею независимость и свободу, что наполнит вдохновением на долгое время. Вы сможете сочинять, творить и создавать нечто неподражаемое. Женщинам-Водолеям полезно обратиться косметологу и диетологу. Особенно, если имеются проблемы с кожей или лишним весом, не медлите получить ценную консультацию.

Рыбы

21 января 2019 года у Рыб появится новый и достойный друг, на которого действительно можно положиться. Но только не пытайтесь залезть ему на шею. Хорошо сложится командировка, вылазка на природу и встреча с сокурсниками. Какая-то сенсационная история порадует Рыб к вечеру.

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