Кто сказал, что это плохо? Слава Каминская показала, как выглядела до пластики

Украинская певица Слава Каминская из популярной группы "НеАнгелы" показала, как выглядела до пластических операций на лице. Артистка решила вспомнить свою юность и показать поклонникам фото из прошлого.
Редкий кадр из жизни до пластики Каминская опубликовала у себя в Instagram-stories.
"Кто сказал, что пластическая хирургия это плохо?" – прокомментировала фото артистка.
Слава Каминская показала себя до пластических операций (фото: instagram.com/babaslavka)
На снимке можно увидеть Каминскую, которая мало похожа на тот образ, который мы привыкли видеть сейчас. У нее собраны волосы, проколот нос, а в ушах огромные серьги-кольца.
Кстати, артистка не раз говорила о том, что делала всего 2 операции: ринопластику и увеличение груди. Певица сообщила, что операцию ей сделал не ее экс-супруг Эдгар Каминский, а доктор Ани Мелоян.
Немного ранее артистка уже публиковала снимки своей внешности до операций.
Слава Каминская показала фото до операций (фото: hochu.ua)
Как мы писали ранее, Слава Каминская снова заговорила об отношениях с экс-мужем.
Напомним, Слава Каминская в красном костюме попросила у Деда Мороза встречу с тем самым.