В Украину пришли настоящие, суровые морозы и многие люди интересуются, когда же в стране снова потеплеет до комфортных градусов. Синоптики обещают, что на смену минусовым температурам придет потепление до +5...+8 градусов. Это произойдет после праздника Крещения, а именно с 20 января.

Так, согласно прогнозу синоптиков на сайте украинского Гидрометцентра, температура начнет постепенно повышаться уже с 20 января. С этой даты столбики термометров пойдут вверх и достигнут пика уже к следующей пятнице, 22 января.

Как видим на скриншоте, дневная температура 20 января во многих областях уже будет составлять от 0 до -2 градусов тепла, но в южных и, восточных областях она еще будет достаточно холодной.

Самые сильные морозы ожидаются на Востоке и Севере, немного выше температура будет на Западе, а на Юге от -2 до -6 мороза.

Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет (Скриншот meteo.gov.ua)

Народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook сообщает, что послабление морозов произойдет с 21 января.

"В Киеве пятница (15 января) будет холодной - одевайтесь слишком тепло. Ожидается 10-12 градусов мороза. Выходные и в начале следующей недели, в Сочельник, на Крещение, морозы в столице окрепнут до ночных -15-20 градусов. Ослабление морозов ожидается с 21 января", - сообщила синоптик.

Ресурс Метеопрог также прогнозирует резкий скачок температуры после 20 января, но уже к концу месяца столбики термометров вновь поползут вниз к лютым морозом. По крайней мере, такой прогноз дают синоптики для Киева.

Погода в Киеве на две недели (скрин: meteoprog.ua)

Как мы ранее писали, в Киев пришла долгожданная зима со снегом и морозами. Жители столицы обрадовались холодным осадкам и с удовольствием выходят на улицы, чтобы насладится снегом.