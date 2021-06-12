Синоптики рассказали, когда солнечная погода начнет "выталкивать" дожди из Украины

В субботу, 12 июня, дожди с грозами накроют большую часть Украины, и только в южных и большинстве центральных областей осадки не ожидаются.

Температура воздуха в среднем составит около +22... +25 градусов днем. Чуть теплее будет в Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

Карта погоды в Украине 12 июня (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 13 июня, кратковременные дожди с грозами и иногда шквалами прогнозируются уже везде.

Столбики термометров начнут опускаться в западных и местами центральных регионах. Так, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Винницкой областях ожидается +17... +19 градусов. На Левобережье Украины при этом термометры покажут до +26 градусов.

Карта погоды в Украине 13 июня (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 14 июня, осадки никуда не денутся, и будет заливать всю Украину. Температура воздуха тоже не продемонстрирует особых изменений, разве что похолодание произойдет и в некоторых южных областях.

Карта погоды в Украине 14 июня (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 15 июня, грозовые дожди будут везде, кроме западных областей. Там же начнет снова теплеть, и столбики термометров вновь вернутся за показатели в +20 градусов и выше. В центральных и восточных областях прогнозируется до +26 градусов.

Карта погоды в Украине 15 июня (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 16 июня, солнечно будет только на Западе Украины, а начиная с Винницкой и Житомирской областей и дальше - сплошные осадки. Температура воздуха мало чем изменится, разве что в западных регионах столбики термометров продемонстрируют рост - до +26... +27 градусов.

Карта погоды в Украине 16 июня (фото: meteo.gov.ua)