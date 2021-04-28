Синоптики обещают жару на Пасху: где будет +25 и выше

Погода в Украине на Пасху, 2 мая, принесет долгожданное тепло, но с грозами. На Юге столбики термометров в праздничный день могут показать до +26 градусов. Пока же нас ждет еще одна морозная ночь, 28 апреля, но затем температура начнет стремительно повышаться, ночи станут умеренно теплыми и будут греметь весенние грозы.
Об этом нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.
Так, 28-29 апреля в Украине начнет теплеть, и погода будет солнечной с небольшой облачностью. Лишь в четверг на крайнем Западе возможна хмурая погода с небольшим дождем. Температура днем 28-го числа будет +11+16, а 29-го уже +13+19. В среду возможны заморозки (кроме Юга и Востока).
30 апреля Запад, Север и часть Центра накроет грозами. Ночь будет теплой, +5+10, а днем +16+20 градусов.
В субботу, 1 мая грозовой фронт накроет западные и восточные области. На Севере станет прохладнее, +13+15, а в остальных областях +16+22 градуса.
В день светлого Воскресенья, 2 мая, синоптики обещают грозы на Западе, Севере и в Центре, а вот южные и восточные области будут праздновать с солнышком и сухой погодой.
Температура днем будет самой высокой в Херсонской, Николаевской, Одесской областях и Крыму - от +23 до +26. Прохладнее на Севере и северо-западе, +14+18, а на остальной территории +20+23 градуса.
В Киеве на Пасху гроза, днем +20+22, ночью +8+10 градусов.
Скрин: Погода в Украине на Пасху, 2 мая (meteo.gov.ua)
Синоптик Наталка Диденко также подтвердила, что на Пасху в Украине будут греметь грозы и рассказала, в каких регионах ждать порывистого ветра.