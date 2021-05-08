Синоптик рассказала, когда на смену "мокрому" похолоданию придет тепло до +22

9 мая в темное время суток прогнозируются заморозки на почве в западных, северных, центральных областях, и местами даже на Юге страны. А вот в восточных регионах благодаря облачности заморозки менее вероятны.

В воскресенье температура воздуха в среднем по Украине составит ночью около +1... +5 градусов, а в южных и восточных областях от +3 до +8 градусов. Но днем антициклон Utine подарит солнечную погоду, и столбики термометров покажут до +12... +17 градусов, на Западе будет до +14... +19 градусов.

Дожди ожидаются только в восточных областях, а еще, возможно, слегка пройдут в отдельных районах Киевской и Черкасской областей.

На Востоке Украины прогнозируется сильный ветер, а еще порывы будут местами в центральных и южных регионах.

В Киеве 9 мая ночью температура воздуха составит около +2... +5 градусов, в окрестностях возможные заморозки. Днем столбики термометров покажут до +13... +14 градусов.

Ночь на понедельник, 10 мая, тоже должна принести местами заморозки.

Днем 10-11 мая в Украине потеплеет до +15... +22 градусов, однако в восточных областях будет холоднее - прогнозируется около +11... +16 градусов.