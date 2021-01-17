Синоптик рассказал, когда в Украину вернется тепло

В Украине с 14-15 января удерживаются сильные морозы. В ночь на 17 января на востоке и севере страны наблюдалось местами до -25 градусов. Когда температура приблизится к нулю и снова вернутся морозы на территорию нашей страны – читайте ниже.

Синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык рассказывает, что морозная погода сохранится по меньшей мере до 20-21 января. После этого ожидается постепенное потепление примерно до нуля градусов. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"По прогнозам 20-21 января начнет постепенно повышаться температура, примерно 25-го будет тепло, днем около 0 на территории Украины. На мороз нужно, конечно, обращать внимание, в этом месяце очень холодно", - отметил он.

По словам синоптика, "зима не заканчивается, только ее середина".

"Предварительные прогнозы говорят, что в начале февраля снова будут морозы, 10-15 градусов, но больше это будет на востоке страны. Сейчас все СМИ любят употреблять слово "аномалия", якобы это что-то такое, чего раньше не было или было раз в 100 лет. Такие морозы больше похожи на норму, единственное, что последние 20 лет немного теплее зимы на территории Украины. Для 1980-х годов это была нормальная типичная зима. Мы просто отвыкли от таких зим, со снегом, морозом, но, если брать климатические нормы – это не отклонение", – сказал он.

При этом в Gismeteo предупреждают, что местами потепление будет очень сильным и очень резким. За пять дней отметки у градусников местами вырастут суммарно на 30 градусов. От -21 до +9 градусов ожидается потепление во Львове.

Самые сильные морозы придутся на 19 января. При этом заметно теплее станет в большинстве областей уже 22 января, когда будут наблюдаться "плюсовые" температуры. До конца месяца сильных морозов не ожидается.

Погода в Украине до начала февраля (скриншоты: Gismeteo)

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз погоды до конца января.

Ранее мы также писали, что скоро погода принесет в Украину аномальное тепло.