Синоптик дала "грустный" прогноз на Вербное воскресенье и анонсировала потепление

Погода в Украине в воскресенье, 25 апреля, ожидается довольно холодная, с осадками в виде дождей в ряде регионов, ночными заморозками и снегом в Карпатах.
Такой прогноз на Вербное воскресенье дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.
По словам специалиста, прохладный период не продержится долго, и потепление в Украине должно начаться уже с середины следующей недели - со среды, 28 апреля.
А пока что стоит готовиться к холодам на праздник Вербное воскресенье.
В дневное время в стране в среднем температура воздуха прогнозируется около +7... +11 градусов. Теплее будет в восточных и южных областях, где столбики термометров покажут до +11... +14 градусов. В ночное время ожидаются заморозки.
Дожди пройдут периодически в центральных областях, на северо-востоке и на Западе Украины в районе Карпат. В горах будет мокрый снег.
В Киеве 25 апреля синоптик прогнозирует прохладную погоду, будет довольно свежо, а ночью - даже до заморозков. Днем жителям и гостям столицы термометры покажут около +8 градусов. Есть незначительная вероятность осадков.
Метеокарта погоды в Украине 25 апреля (фото: facebook.com/tala.didenko)
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз на майские праздники и рассказали, что Пасха в Украине будет холодной и мокрой.
Напомним также, что синоптики Укргидрометцентра объявили "оранжевый" уровень опасности и объяснили, где погода на выходных наделает беды.