Синоптик дала "грустный" прогноз на Вербное воскресенье и анонсировала потепление

По словам специалиста, прохладный период не продержится долго, и потепление в Украине должно начаться уже с середины следующей недели - со среды, 28 апреля.

А пока что стоит готовиться к холодам на праздник Вербное воскресенье.

В дневное время в стране в среднем температура воздуха прогнозируется около +7... +11 градусов. Теплее будет в восточных и южных областях, где столбики термометров покажут до +11... +14 градусов. В ночное время ожидаются заморозки.

Дожди пройдут периодически в центральных областях, на северо-востоке и на Западе Украины в районе Карпат. В горах будет мокрый снег.

В Киеве 25 апреля синоптик прогнозирует прохладную погоду, будет довольно свежо, а ночью - даже до заморозков. Днем жителям и гостям столицы термометры покажут около ​​+8 градусов. Есть незначительная вероятность осадков.

Метеокарта погоды в Украине 25 апреля (фото: facebook.com/tala.didenko)