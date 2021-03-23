ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сильный ветер и снегопады: какие области Украины погода не порадует

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 20:36
Сильный ветер и снегопады: какие области Украины погода не порадует Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в среду, 24 марта, ожидается неблагоприятная во многих регионах страны. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, снегопады, мокрый снег с дождем и низкую температуру.

Какие области пострадают от непогоды рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке ночью будет идти снег, днем – сильный мокрый снег с дождем. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от -3 до +1 градуса, днем от +2 до +5 градусов.

В южных областях ситуация тоже ухудшится, ночью без существенных осадков, днем будет идти мокрый снег с дождем. Ночная температура воздуха будет колебаться от -4 до -1 градуса, днем +3 +6 градусов. Ожидается сильный штормовой ветер. В Крыму пасмурно, но без существенных осадков, сильный ветер. Ночью от 0 до -2 градусов, днем +4 +6 градусов.

На севере будет дуть сильный штормовой ветер, но осадки не прогнозируются. Ночная температура будет колебаться от -2 до -4 градусов, днем в регионе от +3 до +5 градусов.

В западных областях непогода отступит и существенные осадки не прогнозируются. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от -8 до -4 градусов, днем прогреется до +3 +6 градусов.

В центральной части страны будет идти снег ночью, а днем – мокрый снег с дождем. Температура воздуха в ночные часы составит -2 -4 градуса, днем от +2 до +4 градусов.

В Киеве 24 марта синоптики прогнозируют сильный северо-восточный ветер, но без существенных осадков. Ночью от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов.

Сильный ветер и снегопады: какие области Украины погода не порадует

Карта погоды в Украине на среду, 24 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали грустный прогноз о погоде в Украине.

А также рассказывали о том, что в Украине потепление ожидается только в последние дни марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Гидрометцентр Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Родителям на заметку: когда заканчиваются весенние каникулы и как дети будут учиться потом
Родителям на заметку: когда заканчиваются весенние каникулы и как дети будут учиться потом