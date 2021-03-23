Сильный ветер и снегопады: какие области Украины погода не порадует

Погода в Украине в среду, 24 марта, ожидается неблагоприятная во многих регионах страны. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, снегопады, мокрый снег с дождем и низкую температуру.

На востоке ночью будет идти снег, днем – сильный мокрый снег с дождем. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от -3 до +1 градуса, днем от +2 до +5 градусов.

В южных областях ситуация тоже ухудшится, ночью без существенных осадков, днем будет идти мокрый снег с дождем. Ночная температура воздуха будет колебаться от -4 до -1 градуса, днем +3 +6 градусов. Ожидается сильный штормовой ветер. В Крыму пасмурно, но без существенных осадков, сильный ветер. Ночью от 0 до -2 градусов, днем +4 +6 градусов.

На севере будет дуть сильный штормовой ветер, но осадки не прогнозируются. Ночная температура будет колебаться от -2 до -4 градусов, днем в регионе от +3 до +5 градусов.

В западных областях непогода отступит и существенные осадки не прогнозируются. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от -8 до -4 градусов, днем прогреется до +3 +6 градусов.

В центральной части страны будет идти снег ночью, а днем – мокрый снег с дождем. Температура воздуха в ночные часы составит -2 -4 градуса, днем от +2 до +4 градусов.

В Киеве 24 марта синоптики прогнозируют сильный северо-восточный ветер, но без существенных осадков. Ночью от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 24 марта