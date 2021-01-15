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Сильные морозы и немного снега: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой

Пятница 15 января 2021 20:40
Сильные морозы и немного снега: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой
Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в субботу, 16 января, ожидается очень холодная, но в большинстве регионов ясная и солнечная. Небольшие снегопады прогнозируются только в западных областях страны.

Как сообщает сайт Украинского гидрометцентра, небольшой снег ночью может пройти в Харькове, Полтаве и Днепре. Днем во всех областях на востоке будет ясно и солнечно. Температура воздуха ночью будет колебаться от -16 до -11 градусов, днем от -13 до -9 градусов.

На юге без существенных осадков, днем солнечно. Ночная температура составит -9 -12 градусов, днем от -5 до -8 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков. Ночью от -10 до -8 градусов, днем -6 -4 градуса.

В северных областях без осадков, солнечно и ясно. Ночью в регионе температура упадет до -18 -16 градусов, днем ожидается от -14 до -12 градусов.

На западе синоптики прогнозируют снег в ночные часы и днем. Температура воздуха в большинстве областей ночью упадет до -17 -15 градусов, днем ожидается от -13 до -9 градусов.

В центральной части страны без существенных осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах -16 -14 градусов, днем ожидается от -13 до -9 градусов.

В Киеве 16 января будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью в столице от -17 до -15 градусов, днем столбики термометров покажут от -14 до -12 градусов.

Сильные морозы и немного снега: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой

Карта погоды в Украине на субботу, 16 января

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сделали важное предупреждение о погоде на выходных.

А также рассказывали о том, что появился прогноз о том, когда в Украину придет потепление.

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