Сильная часть Вселенной: Артем Пивоваров восхитился женщинами-карьеристками

Артем Пивоваров (фото: ТК "Украина")

Пивоваров высказал свое мнение по поводу роли женщины в обществе

Популярный украинский исполнитель Артем Пивоваров за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, признался, что ему нравятся сильные женщины, которые умеют совмещать работу с личной жизнью. Кстати, во время новогоднего шоу также віступит Оля Полякова, которая ранее рассказала, чем обернулся подарок дочери на день рождения. Полякова не скрывает эмоций - "Это ужас!"

В эксклюзивном интервью журналистам канала "Украина" Артем Пивоваров признался, что женщины-карьеристки вызывают у него искреннее восхищение:

"Я считаю, что женщина может совмещать, потому что есть много примеров в медийном пространстве. Например: Beyonce, Madonna, Анджелина Джоли. Очень много талантливых, творческих, идейных, прежде всего женщин селф-мейд, которые еще и успевают смотреть за детьми. Смог бы мужчина быть карьеристом и воспитывать детей – это, я думаю, очень сложный вопрос", – подлился Артем Пивоваров с журналистами канала "Украина".

Артем Пивоваров (фото: ТК "Украина")

Также исполнитель рассказал, кто для него является примером настоящей женщины – сильной и нежной одновременно.

"Что касается женщин, я говорил и буду говорить, что женщины – это сильная часть нашей вселенной, нашей планеты Земля. И меня воспитывали две удивительные женщины – моя мама и моя бабушка, и я знаю, что такое сильные женщины. Вот некоторые мужчины кричат: "Мы сильные, мы все сможем без женщин!"... Да ничего вы не сможете без женщин, мы все это знаем", – рассказал артист за кулисами праздничного шоу "Привіт, 20-ті!".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Отметим, ранее кокетливая Наталья Могилевская в окружении молодых парней заинтриговала планами на Новый год.