До сих пор вспоминаю: TAYANNA рассказала о лучшем подарке на Новый год

Популярная украинская певица TAYANNA на съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, вспомнила о самом счастливом Новом годе в своей жизни.

В эксклюзивном интервью журналистам канала "Украина" певица TAYANNA призналась, что наибольшее удовольствие ей приносят сюрпризы:

"Я не люблю загадывать, что мне подарят или просить что-то конкретное. Приятно, когда это сюрпризы. Как-то мои друзья, это было лет пятнадцать назад, повезли меня на Драгобрат, там они поставили меня кататься на лыжах – я тогда еще совсем не умела. Тот Новый год до сих пор вспоминаю".

Также певица рассказала о том, что теперь праздник устраивает для сына, но подарки традиционно выбирает с пользой:

"Я еще не знаю, что в этом году буду дарить. Но точно будет какая-то книга – не гаджеты, да и телефон у него уже есть. А вот интересные и классные книги – это всегда уместно. Как по мне, подарки для детей должны быть именно полезные, развивающие. Кстати, он у меня не верит ни в каких "Зубных фей" или Деда Мороза – говорит: "Мама, я знаю, что это все ты делаешь", – поделилась TAYANNA за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!".

Фото: ТК "Украина"

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Кстати, ранее TAYANNA поделилась секретом стройности и рассказала о комфортном рационе.