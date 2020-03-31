Сергей Притула советует топ-5 фильмов для просмотра на карантине

Каждый развлекается на карантине по-своему, но самый популярный способ провести время в домашнем заточении – кино и сериалы. Хотя из-за коронавируса в мире вырос запрос на фильмы про эпидемии, мы предлагаем переключиться на более жизнеутверждающие ленты от ведущего «СуперИнтуиции» на Новом канале Сергея Притулы.

1. Great Balls of Fire («Большие огненные шары»), 1989. Биографический мюзикл о жизни американского музыканта Джерри Ли Льюиса. Главные роли сыграли Деннис Квейд и Вайнона Райдер.

—Джеррі Лі Льюїс свого часу затикав за пасок самого Елвіса, а сам фільм — це дивовижна історія злету та падіння чувака, який у далекому 1957-му написав безсмертний хіт Great Balls of Fire, — сказал ведущий Нового канала. — Спойлерити не буду, але фільм максимально рекомендую.

2. Man On The Moon («Человек на Луне»), 1999. Комедийная биографическая драма о юмористе Энди Кауфмане, роль которого исполняет Джим Керри.

— Цей фільм переверне ваше уявлення про акторську майстерність Джима Керрі. У цьому кіно є один момент, який мене просто «порвав» і навіть подекуди впливав на мої рішення, як креативного продюсера проекту «Хто зверху?», — говорит ведущий. Пересказывать эпизод не будем, посмотреть его вы можете в видео на YouTube-канале Сергея Притулы.

3. Love Story («История любви»), 1970. Сюжет этой драмы разворачивается вокруг романа богатого парня и бедной студентки, которая больна раком. Главные роли сыграли Райан О’Нил и Эли Макгроу.

— Це фільм, який треба було подивитися Вайноні Райдер, перш ніж погодитися зіграти з Річардом Гіром у «Осінь у Нью-Йорку». Ось як треба грати смертельно хвору закохану дівчину, — говорит Притула. — Вперше я подивися його, коли мені було десь 17, і відкрив у собі одну не надто приємну рису: виявляється, я можу плакати під час перегляду кіно! Love Story — це надзвичайно сльозогінний фільм про любов, яка сильніша навіть за смерть.

4. «Пропала грамота», 1972. Фильм в жанре роуд-муви, снятый по мотивам повести Николая Гоголя «Пропавшая грамота». В главной роли — Иван Миколайчук.

— Цей фільм, завдяки сценаристу Івану Драчу, наповнив словниковий запас українців десятками цитат, — утверждает Притула. — Я переглядав цей фільм разів 20, але тільки коли мені виповнилося 30, зрозумів, який таємний код зашитий у цьому фільмі. Коли козаки замовили два відра горілки, у кадрі з’являється третій герой, який каже: «І бочечку пива». Знаєте, хто це сказав? Чорт! То що ж сказано і наказано наступним поколінням українців? Що пиво з горілкою — то від сатани!

5. «Жила-была одна баба», 2011. Фильм о русской деревне в 1909-1921 годах, о гражданской войне и Тамбовском восстании, показанных глазами крестьянки.

— І тут у декого полізли очі з орбіт: Притула рекомендує російський фільм? Так, панове, і роблю це свідомо. По-перше, фільм реально добре знятий. По-друге, завдяки йому ви зрозумієте, чому нам якнайшвидше треба рухатися на захід, — подытожил ведущий Нового канала.